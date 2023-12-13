https://ukraina.ru/20231213/1052056444.html
СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети - 13.12.2023 Украина.ру
СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
Киберспециалисты Службы безопасности Украины продолжают работы по восстановлению сети после хакерской атаки, сообщили 13 декабря в пресс-службе СБУ
2023-12-13T13:02
2023-12-13T13:02
2023-12-13T13:02
новости
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киев
мобильная связь
сбу
всу
хакер
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"По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета“, - говорится в сообщении.Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, мобильная связь, сбу, всу, хакер
Новости, Украина, Киев, мобильная связь, СБУ, ВСУ, хакер
СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
Киберспециалисты Службы безопасности Украины продолжают работы по восстановлению сети после хакерской атаки, сообщили 13 декабря в пресс-службе СБУ
"По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета“, - говорится в сообщении.
Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В "Киевстар" подтвердили
, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.
Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.