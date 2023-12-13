СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети - 13.12.2023 Украина.ру
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СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети - 13.12.2023 Украина.ру
СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
Киберспециалисты Службы безопасности Украины продолжают работы по восстановлению сети после хакерской атаки, сообщили 13 декабря в пресс-службе СБУ
2023-12-13T13:02
2023-12-13T13:02
новости
украина
киев
мобильная связь
сбу
всу
хакер
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"По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета“, - говорится в сообщении.Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
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452
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новости, украина, киев, мобильная связь, сбу, всу, хакер
Новости, Украина, Киев, мобильная связь, СБУ, ВСУ, хакер

СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети

13:02 13.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМобильная телефонная связь
Мобильная телефонная связь - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины продолжают работы по восстановлению сети после хакерской атаки, сообщили 13 декабря в пресс-службе СБУ
"По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета“, - говорится в сообщении.
Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.
Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
Киевстар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
12:51
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
 
НовостиУкраинаКиевмобильная связьСБУВСУхакер
 
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Заголовок открываемого материала
13:02СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети
13:00Фиаско Зеленского, пессимизм Байдена, ложь о ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 13 декабря
12:51"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"
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