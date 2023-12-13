https://ukraina.ru/20231213/1052056444.html

СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети

СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети - 13.12.2023 Украина.ру

СБУ помогает "Киевстару" восстановить работу сети

Киберспециалисты Службы безопасности Украины продолжают работы по восстановлению сети после хакерской атаки, сообщили 13 декабря в пресс-службе СБУ

2023-12-13T13:02

2023-12-13T13:02

2023-12-13T13:02

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"По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета“, - говорится в сообщении.Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошёл технический сбой. Абоненты жалуются на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.

https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html

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новости, украина, киев, мобильная связь, сбу, всу, хакер