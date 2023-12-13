https://ukraina.ru/20231213/1052044458.html

"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку

"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку - 13.12.2023 Украина.ру

"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку

Работник львовского военкомата с угрозами выписал священнику повестку. Военком признался, что у него личная неприязнь к священнику после похорон сына, когда тот назвал его "раб Божий", а не по званию. Видео с инцидентом опубликовало украинское издание "Страна.ua"

2023-12-13T10:54

2023-12-13T10:54

2023-12-13T10:54

новости

украина

львовская область

львов

военкомат

военком

священник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_0cab4b1700d342a83a0c411d4536ff00.jpg

Священнику Украинской греко-католической церкви работники военкомата Львовской области выписали повестку. Работник военкомата повышал голос на него, обозвал священника неграмотным и обещал, что приедет за ним и погрузит, как товар, если тот не явится в военкомат.Рядом стоит еще один человек в форме, который выписывает отцу повестку в военкомат на 9 утра 15 декабря.После ряда оскорблений военком схватил священника за горло.Перед уходом сотрудник военкомата ещё раз пригрозил, что, если к пятнице священник не явится в военкомат, то он "приедет с пацанами и заберёт, как мешок с картошкой“. После добавил, что не простит священника, и заберёт его сына или зятя.Инцидент прокомментировал глава региона Максим Козицкий, который сообщил, что события происходили в Стрыйском районе."Могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов. Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям", – заявил он.

https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, львовская область, львов, военкомат, военком, священник