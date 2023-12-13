"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку - 13.12.2023 Украина.ру
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"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку
"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку - 13.12.2023 Украина.ру
"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку
Работник львовского военкомата с угрозами выписал священнику повестку. Военком признался, что у него личная неприязнь к священнику после похорон сына, когда тот назвал его "раб Божий", а не по званию. Видео с инцидентом опубликовало украинское издание "Страна.ua"
2023-12-13T10:54
2023-12-13T10:54
новости
украина
львовская область
львов
военкомат
военком
священник
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Священнику Украинской греко-католической церкви работники военкомата Львовской области выписали повестку. Работник военкомата повышал голос на него, обозвал священника неграмотным и обещал, что приедет за ним и погрузит, как товар, если тот не явится в военкомат.Рядом стоит еще один человек в форме, который выписывает отцу повестку в военкомат на 9 утра 15 декабря.После ряда оскорблений военком схватил священника за горло.Перед уходом сотрудник военкомата ещё раз пригрозил, что, если к пятнице священник не явится в военкомат, то он "приедет с пацанами и заберёт, как мешок с картошкой“. После добавил, что не простит священника, и заберёт его сына или зятя.Инцидент прокомментировал глава региона Максим Козицкий, который сообщил, что события происходили в Стрыйском районе."Могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов. Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям", – заявил он.
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новости, украина, львовская область, львов, военкомат, военком, священник
Новости, Украина, Львовская область, Львов, военкомат, военком, священник

"Назвал рабом Божьим, а не по званию": львовский военком обозлился на священника и вручил повестку

10:54 13.12.2023
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Работник львовского военкомата с угрозами выписал священнику повестку. Военком признался, что у него личная неприязнь к священнику после похорон сына, когда тот назвал его "раб Божий", а не по званию. Видео с инцидентом опубликовало украинское издание "Страна.ua"
Священнику Украинской греко-католической церкви работники военкомата Львовской области выписали повестку. Работник военкомата повышал голос на него, обозвал священника неграмотным и обещал, что приедет за ним и погрузит, как товар, если тот не явится в военкомат.
Рядом стоит еще один человек в форме, который выписывает отцу повестку в военкомат на 9 утра 15 декабря.
После ряда оскорблений военком схватил священника за горло.

"Если бы я мог, я бы тебя задушил […] Потому что ты моего сына опозорил, [нецензурная брань]. Ты его когда хоронил, что ты сказал? Раб Божий! Звание не мог сказать", - возмущался военком.

© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Перед уходом сотрудник военкомата ещё раз пригрозил, что, если к пятнице священник не явится в военкомат, то он "приедет с пацанами и заберёт, как мешок с картошкой“. После добавил, что не простит священника, и заберёт его сына или зятя.
Инцидент прокомментировал глава региона Максим Козицкий, который сообщил, что события происходили в Стрыйском районе.
"Могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов. Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям", – заявил он.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 08:10
Капитуляция Киева неизбежна. Украинские эксперты и политики о настоящем и будущем Украинские эксперты обсуждают, можно ли еще избежать полной капитуляции киевского режима, насколько вероятна заморозка конфликта и если да, то получится ли эту заморозку преподнести обществу как "победу"
 
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