https://ukraina.ru/20231211/1051923544.html
ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов - 11.12.2023 Украина.ру
ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивает на заключении сделки о поставке оружия Киеву на 5 миллиардов евро, сообщили 11 декабря журналисты Politico
2023-12-11T16:45
2023-12-11T16:45
2023-12-11T16:45
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Премьер-министр Нидерландов считает, что европейские лидеры должны поддержать Украину значительным военным финансированием уже на этой неделе, говорится в статье.Конгресс США зашёл в тупик из-за нового финансирования Украины, а в Евросоюзе не пришли к соглашению по Европейскому фонду мира (EPF) – денежному фонду, который частично используется для поставок оружия в Киев.Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 14 и 15 декабря, чтобы обсудить предложение о внесении в EPF денежных средств в размере 5 миллиардов евро вместо четырехлетнего фонда в 20 миллиардов евро, предложенного ранее в этом году.Исход переговоров по этому вопросу неясен, так как Венгрия может наложить вето.Дипломат ЕС, пожелавший остаться неизвестным, заявил Politico, что соглашения по этому вопросу достичь не удастся.
https://ukraina.ru/20231026/1050517993.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, ес, евросоюз, нидерланды, венгрия, киев, зарубежье, деньги, рютте
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Нидерланды, Венгрия, Киев, Зарубежье, деньги, Рютте
ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивает на заключении сделки о поставке оружия Киеву на 5 миллиардов евро, сообщили 11 декабря журналисты Politico
Премьер-министр Нидерландов считает, что европейские лидеры должны поддержать Украину значительным военным финансированием уже на этой неделе, говорится в статье.
"Учитывая проблемы в Соединенных Штатах, где блокируются новые деньги,
очень важно, чтобы у нас не было двойного блока против Украины", - сказал Рютте.
Конгресс США зашёл в тупик из-за нового финансирования Украины, а в Евросоюзе не пришли к соглашению по Европейскому фонду мира (EPF) – денежному фонду, который частично используется для поставок оружия в Киев.
Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 14 и 15 декабря, чтобы обсудить предложение о внесении в EPF денежных средств в размере 5 миллиардов евро вместо четырехлетнего фонда в 20 миллиардов евро, предложенного ранее в этом году.
Исход переговоров по этому вопросу неясен, так как Венгрия может наложить вето.
Дипломат ЕС, пожелавший остаться неизвестным, заявил Politico, что соглашения по этому вопросу достичь не удастся.