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ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов

ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов - 11.12.2023 Украина.ру

ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивает на заключении сделки о поставке оружия Киеву на 5 миллиардов евро, сообщили 11 декабря журналисты Politico

2023-12-11T16:45

2023-12-11T16:45

2023-12-11T16:45

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Премьер-министр Нидерландов считает, что европейские лидеры должны поддержать Украину значительным военным финансированием уже на этой неделе, говорится в статье.Конгресс США зашёл в тупик из-за нового финансирования Украины, а в Евросоюзе не пришли к соглашению по Европейскому фонду мира (EPF) – денежному фонду, который частично используется для поставок оружия в Киев.Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 14 и 15 декабря, чтобы обсудить предложение о внесении в EPF денежных средств в размере 5 миллиардов евро вместо четырехлетнего фонда в 20 миллиардов евро, предложенного ранее в этом году.Исход переговоров по этому вопросу неясен, так как Венгрия может наложить вето.Дипломат ЕС, пожелавший остаться неизвестным, заявил Politico, что соглашения по этому вопросу достичь не удастся.

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новости, украина, ес, евросоюз, нидерланды, венгрия, киев, зарубежье, деньги, рютте