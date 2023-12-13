Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру
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Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру
Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегал совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского Конгресса. Об этом сообщает газета New York Times
2023-12-13T00:15
2023-12-13T00:15
новости
украина
владимир зеленский
конгресс сша
сша
военная помощь
финансирование
сво
всу
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Офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства Конгресса, с ним не фотографировался, добавили журналисты. Ранее сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал визит Зелнского в США, заявив, что глава киевского режима привёз "всё тот же хлам" и не сказал ничего нового. Напомним, во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для того, чтобы убедить конгрессменов согласовать финансирование Украины на будущий год. Он произнёс речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.
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новости, украина, владимир зеленский, конгресс сша, сша, военная помощь, финансирование, сво, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Конгресс США, США, военная помощь, финансирование, СВО, ВСУ

Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского

00:15 13.12.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегал совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского Конгресса. Об этом сообщает газета New York Times
"Хотя Зеленский встретился с каждым из лидеров "большой четверки" (Джонсоном, лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также лидерами большинства и меньшинства в сенате - ред.) на Капитолийском холме, спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с (Зеленским - ред.)", – сказано в публикации.
Офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства Конгресса, с ним не фотографировался, добавили журналисты.
Ранее сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал визит Зелнского в США, заявив, что глава киевского режима привёз "всё тот же хлам" и не сказал ничего нового.
Напомним, во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для того, чтобы убедить конгрессменов согласовать финансирование Украины на будущий год. Он произнёс речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийКонгресс СШАСШАвоенная помощьфинансированиеСВОВСУ
 
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