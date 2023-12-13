https://ukraina.ru/20231213/1052011575.html

Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского

Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру

Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегал совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского Конгресса. Об этом сообщает газета New York Times

2023-12-13T00:15

2023-12-13T00:15

2023-12-13T00:15

новости

украина

владимир зеленский

конгресс сша

сша

военная помощь

финансирование

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051710727_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_bdcec21386f77170b0eadcc98dd641b4.jpg

Офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства Конгресса, с ним не фотографировался, добавили журналисты. Ранее сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал визит Зелнского в США, заявив, что глава киевского режима привёз "всё тот же хлам" и не сказал ничего нового. Напомним, во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для того, чтобы убедить конгрессменов согласовать финансирование Украины на будущий год. Он произнёс речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, конгресс сша, сша, военная помощь, финансирование, сво, всу