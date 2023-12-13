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Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру
Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегал совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского Конгресса. Об этом сообщает газета New York Times
2023-12-13T00:15
2023-12-13T00:15
2023-12-13T00:15
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владимир зеленский
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Офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства Конгресса, с ним не фотографировался, добавили журналисты. Ранее сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал визит Зелнского в США, заявив, что глава киевского режима привёз "всё тот же хлам" и не сказал ничего нового. Напомним, во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для того, чтобы убедить конгрессменов согласовать финансирование Украины на будущий год. Он произнёс речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, конгресс сша, сша, военная помощь, финансирование, сво, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Конгресс США, США, военная помощь, финансирование, СВО, ВСУ
Западные журналисты заметили как в США стали брезговать обществом Зеленского
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон избегал совместных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его встречи с лидерами американского Конгресса. Об этом сообщает газета New York Times
"Хотя Зеленский встретился с каждым из лидеров "большой четверки" (Джонсоном, лидером демократического меньшинства палаты представителей, а также лидерами большинства и меньшинства в сенате - ред.) на Капитолийском холме, спикер Джонсон был единственным, кто избегал фотографирования с (Зеленским - ред.)", – сказано в публикации.
Офис Джонсона всё же опубликовал фотографию с его частной встречи с Зеленским, однако за пределами этой встречи спикер, в отличие от остальных членов руководства Конгресса, с ним не фотографировался, добавили журналисты.
Ранее сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал
визит Зелнского в США, заявив, что глава киевского режима привёз "всё тот же хлам" и не сказал ничего нового.
Напомним, во вторник, 12 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для того, чтобы убедить конгрессменов согласовать финансирование Украины на будущий год. Он произнёс речь, которой намеревался изменить позицию некоторых законодателей. Как написало позже издание The Guardian, сенаторов-республиканцев, которые выступали против дальнейшего финансирования Украины, призыв Зеленского не тронул.