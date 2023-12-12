Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США - 12.12.2023 Украина.ру
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Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США
Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США - 12.12.2023 Украина.ру
Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США
Очередные просьбы президента Украины Владимира Зеленского о продлении финансирования Киева, озвученные сегодня, 12 декабря, в Конгрессе США, ничем не отличаются от предыдущих. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, глава киевского режима привёз "всё тот же хлам"
2023-12-12T20:45
2023-12-12T20:45
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Он также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности государственной границы, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины. Этот факт возмутителен, считает Шмитт. Ранее лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл по итогам визита Зеленского в США заявил, что без изменений в пограничной политике США, финансовая поддержка Украине не поступит, а сейчас приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии. Напомним, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой, как оказалась позже, безуспешно намеревался изменить позицию некоторых законодателей.Издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.
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новости, украина, владимир зеленский, сша, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Конгресс США, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США

20:45 12.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Очередные просьбы президента Украины Владимира Зеленского о продлении финансирования Киева, озвученные сегодня, 12 декабря, в Конгрессе США, ничем не отличаются от предыдущих. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, глава киевского режима привёз "всё тот же хлам"

"Это всё тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", – приводит слова Шмитта газета New York Times.

Он также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности государственной границы, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины. Этот факт возмутителен, считает Шмитт.
"С Зеленским мы говорили об Украине и её границах, но Джо Байден, президент этой страны абсолютно не принимает участие в обсуждении наших границ... Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно", - заявил Шмитт в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
Ранее лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл по итогам визита Зеленского в США заявил, что без изменений в пограничной политике США, финансовая поддержка Украине не поступит, а сейчас приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии.
Напомним, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой, как оказалась позже, безуспешно намеревался изменить позицию некоторых законодателей.
Издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСШАКонгресс СШАвоенная помощьвоенная техникаВСУСВО
 
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