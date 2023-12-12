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Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США

Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США - 12.12.2023 Украина.ру

Шмитт: Зеленский не рассказал ничего нового в Конгрессе США

Очередные просьбы президента Украины Владимира Зеленского о продлении финансирования Киева, озвученные сегодня, 12 декабря, в Конгрессе США, ничем не отличаются от предыдущих. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, глава киевского режима привёз "всё тот же хлам"

2023-12-12T20:45

2023-12-12T20:45

2023-12-12T20:45

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Он также заявил, что вместо того, чтобы говорить с президентом США Джо Байденом о безопасности государственной границы, сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины. Этот факт возмутителен, считает Шмитт. Ранее лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл по итогам визита Зеленского в США заявил, что без изменений в пограничной политике США, финансовая поддержка Украине не поступит, а сейчас приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии. Напомним, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл в США, чтобы убедить конгрессменов одобрить дополнительное финансирование Киева. Он произнёс перед сенаторами речь, которой, как оказалась позже, безуспешно намеревался изменить позицию некоторых законодателей.Издание The Economist сообщало, что визит Зеленского в США — это "последняя отчаянная попытка украинского президента достучаться" до Вашингтона.

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новости, украина, владимир зеленский, сша, конгресс сша, военная помощь, военная техника, всу, сво