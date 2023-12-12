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Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки

Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки - 12.12.2023 Украина.ру

Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки

Украинский "Монобанк" 12 декабря столкнулся с техническими проблемами в работе из-за "массированной DDoS-атаки". Об этом сообщил владелец банка Олег Гороховский в своем телеграм-канале.

2023-12-12T15:22

2023-12-12T15:22

2023-12-12T15:22

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"Массированная DDoS атака на Моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", написал Гороховский.Ранее утром украинский оператор мобильной связи "Киевстар" сообщил, что компания стала мишенью мощной хакерской атаки. Временно недоступны услуги связи и доступа в интернет, заявили представители мобильного оператора.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кибератаки, банки