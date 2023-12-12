Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки - 12.12.2023 Украина.ру
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Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки
Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки - 12.12.2023 Украина.ру
Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки
Украинский "Монобанк" 12 декабря столкнулся с техническими проблемами в работе из-за "массированной DDoS-атаки". Об этом сообщил владелец банка Олег Гороховский в своем телеграм-канале.
2023-12-12T15:22
2023-12-12T15:22
новости
украина
кибератаки
банки
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"Массированная DDoS атака на Моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", написал Гороховский.Ранее утром украинский оператор мобильной связи "Киевстар" сообщил, что компания стала мишенью мощной хакерской атаки. Временно недоступны услуги связи и доступа в интернет, заявили представители мобильного оператора.
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новости, украина, кибератаки, банки
Новости, Украина, кибератаки, банки

Украинский "Монобанк" сообщил о сбое в работе из-за хакерской атаки

15:22 12.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Украинский "Монобанк" 12 декабря столкнулся с техническими проблемами в работе из-за "массированной DDoS-атаки". Об этом сообщил владелец банка Олег Гороховский в своем телеграм-канале.
"Массированная DDoS атака на Моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", написал Гороховский.
Ранее утром украинский оператор мобильной связи "Киевстар" сообщил, что компания стала мишенью мощной хакерской атаки. Временно недоступны услуги связи и доступа в интернет, заявили представители мобильного оператора.
 
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