СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье Городокского Свято-Николаевского женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 12 декабря сообщили в Ровненской епархии УПЦ
"В эти минуты проходят обыски на территории Георгиевского подворья в Ровно. Работники СБУ называют свои действия мерами безопасности", - говорится в материале.
Более подробной информации епархия пока не приводит.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.