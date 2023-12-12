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СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно

СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно - 12.12.2023 Украина.ру

СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье Городокского Свято-Николаевского женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 12 декабря сообщили в Ровненской епархии УПЦ

2023-12-12T13:34

2023-12-12T13:34

2023-12-12T13:34

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"В эти минуты проходят обыски на территории Георгиевского подворья в Ровно. Работники СБУ называют свои действия мерами безопасности", - говорится в материале.Более подробной информации епархия пока не приводит.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.

https://ukraina.ru/20231130/1051618857.html

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упц, сбу, обыск, ровно, новости