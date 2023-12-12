СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно - 12.12.2023 Украина.ру
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СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно
СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно - 12.12.2023 Украина.ру
СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье Городокского Свято-Николаевского женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 12 декабря сообщили в Ровненской епархии УПЦ
2023-12-12T13:34
2023-12-12T13:34
упц
сбу
обыск
ровно
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"В эти минуты проходят обыски на территории Георгиевского подворья в Ровно. Работники СБУ называют свои действия мерами безопасности", - говорится в материале.Более подробной информации епархия пока не приводит.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.
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упц, сбу, обыск, ровно, новости
УПЦ, СБУ, Обыск, Ровно, Новости

СБУ проводят обыски на территории женского монастыря УПЦ в Ровно

13:34 12.12.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевское подворье Городокского Свято-Николаевского женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 12 декабря сообщили в Ровненской епархии УПЦ
"В эти минуты проходят обыски на территории Георгиевского подворья в Ровно. Работники СБУ называют свои действия мерами безопасности", - говорится в материале.
Более подробной информации епархия пока не приводит.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.
Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября, 11:43
Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦСиловики устроили обыски под предлогом "распространения российской идеологии" священниками лавры
 
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