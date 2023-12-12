https://ukraina.ru/20231212/1051934833.html

"Напыщенно и глупо": Пушков прокомментировал слова начальника генштаба Чехии о России

"Напыщенно и глупо": Пушков прокомментировал слова начальника генштаба Чехии о России - 12.12.2023 Украина.ру

"Напыщенно и глупо": Пушков прокомментировал слова начальника генштаба Чехии о России

Военных и политиков Чехии раздувает от собственной значимости, их мнения о войне с Россией ничего не значат. Об этом сенатор Алексей Пушков 12 декабря заявил в своём телеграм-канале, комментируя высказывание начальника генштаба Чехии

2023-12-12T08:50

2023-12-12T08:50

2023-12-12T08:50

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Ранее чешский генерал заявил, что конфликт с Россией нельзя предотвратить соглашением, работает только сдерживание, реально ей угрожающее. А "война с Россией" не является невообразимой, хотя сейчас "мы считаем, что она маловероятна"."Ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю. Чехия - страна с 10 миллионами человек [населения] и незначительной армией. Её военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия - член НАТО. Но такую тему, как война с Россией, страны НАТО, имеющие способность вести такую войну, с Чехией всерьёз даже не обсуждают", - написал Пушков.Он подчеркнул, что "решения на этот счёт принимаются далеко от Праги"."И когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит", - добавил сенатор.Напомним, что начальник чешского генштаба также назвал проблемой недостаточную "устойчивость" чешского общества, которую нужно повышать за счёт воспитания, образования, но прежде всего - за счёт более широкого преподавания современной истории.

https://ukraina.ru/20231212/1051916236.html

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новости, россия, алексей пушков, чехия, нато, русофобия, сво