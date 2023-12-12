https://ukraina.ru/20231212/1051925312.html

Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье

Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье - 12.12.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье

На заседании военной коллегии Генштаб ВС РФ будет разрабатывать план действий на 2024 год. Первый сценарий предполагает генеральное наступление, второй – продолжать активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-12T05:00

2023-12-12T05:00

2023-12-12T05:00

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В конце декабря в России будет заседание военной коллегии. На этой коллегии Генштаб ВС РФ будет предлагать план действий на 2024 год. Там будет рассматриваться минимум три варианта развития событий, рассказал политолог.Скорее всего, у армии РФ будет две общевойсковых операции, Одно направление будет главным, другое – отвлекающее. При этом два удара должны быть максимально разнесены географически, чтобы противнику было тяжело перебрасывать резервы, указал эксперт.Если одно наступление ВС РФ будет под Харьковом, а другое - на Запорожье, для украинской логистики это будет ад. Но проблема в том, что любое генеральное наступление приведет к большим потерям, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231211/1051912931.html

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