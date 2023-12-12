Политолог объяснил, как армия РФ устроит Киеву "логистический ад", ударив под Харьковом и на Запорожье
На заседании военной коллегии Генштаб ВС РФ будет разрабатывать план действий на 2024 год. Первый сценарий предполагает генеральное наступление, второй – продолжать активную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
В конце декабря в России будет заседание военной коллегии. На этой коллегии Генштаб ВС РФ будет предлагать план действий на 2024 год. Там будет рассматриваться минимум три варианта развития событий, рассказал политолог.
"Первый – генеральное наступление. Второй – активная оборона как сейчас. Но в этом сценарии надо четко учитывать, когда треснет этот фронт. Постоянно длится это не может. Есть серьезные политические риски", - отметил Казаков.
Скорее всего, у армии РФ будет две общевойсковых операции, Одно направление будет главным, другое – отвлекающее. При этом два удара должны быть максимально разнесены географически, чтобы противнику было тяжело перебрасывать резервы, указал эксперт.
Если одно наступление ВС РФ будет под Харьковом, а другое - на Запорожье, для украинской логистики это будет ад. Но проблема в том, что любое генеральное наступление приведет к большим потерям, подытожил собеседник Украина.ру.
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