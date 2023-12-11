Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских - 11.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231211/1051927597.html
Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских - 11.12.2023 Украина.ру
Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление писателя Дмитрия Быкова* об отсутствии претензий к киевскому режиму за убийство русских людей, вспомнив его прежнее высказывание о писателе Фёдоре Достоевском
2023-12-11T20:14
2023-12-11T20:14
новости
мария захарова
мид рф
дмитрий быков
писатель
иноагент
всу
украина
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg
Сегодня, 11 декабря, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговор с Быковым*, в котором он заявил, что готов направить деньги, вырученные от продажи книги на дроны украинской армии, и принять гражданство Украины. Кроме того, писатель отметил, что у него отсутствуют претензии к Украине из-за гибели русских в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины. Ранее, 29 ноября, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с певицей Наргиз (Закировой), которая думая, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила, что "хороший русский – мёртвый русский". Людей, поддерживающих российские власти, Наргиз назвала "идиотами", а Степана Бандеру – сексуальным и "её героем". *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ukraina.ru/20231211/1051915182.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f55194990c891eebc32cf1abe52f95f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, мид рф, дмитрий быков, писатель, иноагент, всу, украина, сво
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, Дмитрий Быков, писатель, иноагент, ВСУ, Украина, СВО

Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских

20:14 11.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление писателя Дмитрия Быкова* об отсутствии претензий к киевскому режиму за убийство русских людей, вспомнив его прежнее высказывание о писателе Фёдоре Достоевском
Сегодня, 11 декабря, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговор с Быковым*, в котором он заявил, что готов направить деньги, вырученные от продажи книги на дроны украинской армии, и принять гражданство Украины. Кроме того, писатель отметил, что у него отсутствуют претензии к Украине из-за гибели русских в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины.
"Напомню, именно Дмитрий Быков назвал Фёдора Михайловича Достоевского "главной бедой 19 века" и обвинил его в "начале русского фашизма". Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?" – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее, 29 ноября, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с певицей Наргиз (Закировой), которая думая, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила, что "хороший русский – мёртвый русский". Людей, поддерживающих российские власти, Наргиз назвала "идиотами", а Степана Бандеру – сексуальным и "её героем".
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
15:16
Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признаниеПисатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали 11 декабря в своем телеграм-канале
 
НовостиМария ЗахароваМИД РФДмитрий БыковписательиноагентВСУУкраинаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Стало известно как ВСУ компенсируют нехватку вооружения в зоне СВО
20:45В США надеются до конца года анонсировать новый пакет помощи Киеву
20:33Виновного в гибели помощника Залужного выпустили из тюрьмы под "личное обязательство"
20:14Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
19:51Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским – СМИ
19:34Денег нет: на Украине сократят соцвыплаты переселенцам
18:56Бербок выступила против заморозки украинского конфликта
18:31Зеленский заявил, что не пойдет на компромисс с Путиным
18:28Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евро
18:16Владимир Ераносян: Пока морпехи готовятся гнать ВСУ до Одессы, Финляндия наносит России двойной удар
18:00Разблокирование части границы, эксперименты США. Итоги 11 декабря на Украине
17:30В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
16:47"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещания
16:46"Чем вам помешал Саня?" Харьковчане вступились за Пушкина
16:45ЕС должен выделить €5 млрд на оружие Киеву - премьер Нидерландов
16:38Иконы и намаз: как в интербригаде "Пятнашка" уживаются русские, осетины, сербы и японцы
16:37В Великом Новгороде археологи обнаружили сребреник киевского князя Владимира
16:29На границе Украины с Польшей разблокировали один КПП
16:18Вопрос выживания. Дадут ли США денег Зеленскому
16:16Мост между Россией и Европой, а не член НАТО - Саркози о предназначении Украины
Лента новостейМолния