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Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских

Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских - 11.12.2023 Украина.ру

Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление писателя Дмитрия Быкова* об отсутствии претензий к киевскому режиму за убийство русских людей, вспомнив его прежнее высказывание о писателе Фёдоре Достоевском

2023-12-11T20:14

2023-12-11T20:14

2023-12-11T20:14

новости

мария захарова

мид рф

дмитрий быков

писатель

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Сегодня, 11 декабря, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговор с Быковым*, в котором он заявил, что готов направить деньги, вырученные от продажи книги на дроны украинской армии, и принять гражданство Украины. Кроме того, писатель отметил, что у него отсутствуют претензии к Украине из-за гибели русских в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины. Ранее, 29 ноября, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с певицей Наргиз (Закировой), которая думая, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила, что "хороший русский – мёртвый русский". Людей, поддерживающих российские власти, Наргиз назвала "идиотами", а Степана Бандеру – сексуальным и "её героем". *Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20231211/1051915182.html

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новости, мария захарова, мид рф, дмитрий быков, писатель, иноагент, всу, украина, сво