Захарова прокомментировала слова Быкова* об убийствах русских
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление писателя Дмитрия Быкова* об отсутствии претензий к киевскому режиму за убийство русских людей, вспомнив его прежнее высказывание о писателе Фёдоре Достоевском
Сегодня, 11 декабря, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговор с Быковым*, в котором он заявил, что готов направить деньги, вырученные от продажи книги на дроны украинской армии, и принять гражданство Украины. Кроме того, писатель отметил, что у него отсутствуют претензии к Украине из-за гибели русских в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины.
"Напомню, именно Дмитрий Быков назвал Фёдора Михайловича Достоевского "главной бедой 19 века" и обвинил его в "начале русского фашизма". Что это? Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?" – написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее, 29 ноября, российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с певицей Наргиз (Закировой), которая думая, что говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила, что "хороший русский – мёртвый русский". Людей, поддерживающих российские власти, Наргиз назвала "идиотами", а Степана Бандеру – сексуальным и "её героем".
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
15:16Пранкеры Вован и Лексус раскрутили писателя Быкова* на жуткое признаниеПисатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагменты беседы пранкеры опубликовали 11 декабря в своем телеграм-канале