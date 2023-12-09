https://ukraina.ru/20231209/1051877254.html
"Где-то напрягся Зеленский": Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы
"Где-то напрягся Зеленский": Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы - 09.12.2023 Украина.ру
"Где-то напрягся Зеленский": Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, включающие спорную с Гайаной территорию Эссекибо в состав своей страны. Он также утвердил новую карту государства и назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, сообщает РБК
2023-12-09T09:55
2023-12-09T09:55
2023-12-09T09:55
новости
николас мадуро
венесуэла
эссекибо
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"Хорошее решение. Привет Западу. А еще где-то напрягся Зеленский", - отреагировал на новость один из пользователей сети.Историческо-географическая справка:В 1831 году Британия отторгла у Венесуэлы часть территории, которая получила название Британская Колумбия. Несмотря на протесты Каракаса, Парижский арбитраж признал права Лондона, а в 1966 году территория и вовсе получила независимость и новое название - Гайана. Провинция Эссекибо занимает 160 тыс. кв. км, то есть примерно 2/3 площади этой страны. До настоящего времени Венесуэла не признавала решение Парижского арбитража.Он отметил, что Мадуро ранее уже потребовал нефтяные компании уйти с шельфа Эссекибо, а в мире заговорили о скором начале войны Венесуэлы против Гайаны. Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию в Южной Америке с вторжением Ирака в Кувейт при Саддаме Хусейне."Если это случится, это будет третья война вместе с Украиной и сектором Газа. Огромное внимание уйдет к Эссекибо, ведь там и нефть. Зеленский молится сейчас своему богу - дьяволу и просит, чтобы не было войны в Эссекибо, а то про него забудут", - заявил Марков.Буквально месяц назад Владимир Зеленский рассказал, что опасается переключения внимания своих западных "партнеров" от войны на Украине, что "будет иметь последствия" в виде сокращения или полного прекращения военной помощи.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николас мадуро, венесуэла, эссекибо
"Где-то напрягся Зеленский": Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы, включающие спорную с Гайаной территорию Эссекибо в состав своей страны. Он также утвердил новую карту государства и назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, сообщает РБК
"Хорошее решение. Привет Западу. А еще где-то напрягся Зеленский", - отреагировал на новость один из пользователей сети.
Историческо-географическая справка:
В 1831 году Британия отторгла у Венесуэлы часть территории, которая получила название Британская Колумбия. Несмотря на протесты Каракаса, Парижский арбитраж признал права Лондона, а в 1966 году территория и вовсе получила независимость и новое название - Гайана. Провинция Эссекибо занимает 160 тыс. кв. км, то есть примерно 2/3 площади этой страны. До настоящего времени Венесуэла не признавала решение Парижского арбитража.
"Но вопрос не был острым, пока в Гайане не нашли нефть. Причем нефти в Гайане много, и на душу населения больше чем в арабских странах. И нефть так называемая легкая, то есть дорогая. В воскресенье [президент Венесуэлы Николас] Мадуро провел в Венесуэле референдум о нечестности решения о том, что Эссекибо не Венесуэла. Приняли участие 50%, 95% проголосовали что не честно, что Эссекибо не Венесуэла", - пояснил директор Института политических исследований Сергей Марков.
Он отметил, что Мадуро ранее уже потребовал нефтяные компании уйти с шельфа Эссекибо, а в мире заговорили о скором начале войны Венесуэлы против Гайаны. Эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию в Южной Америке с вторжением Ирака в Кувейт при Саддаме Хусейне.
"Если это случится, это будет третья война вместе с Украиной и сектором Газа. Огромное внимание уйдет к Эссекибо, ведь там и нефть. Зеленский молится сейчас своему богу - дьяволу и просит, чтобы не было войны в Эссекибо, а то про него забудут", - заявил Марков.
Буквально месяц назад Владимир Зеленский рассказал, что опасается переключения внимания своих западных "партнеров" от войны на Украине, что "будет иметь последствия" в виде сокращения или полного прекращения военной помощи.