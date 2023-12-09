https://ukraina.ru/20231209/1051876859.html

Проблемы с метро. Главное на Украине на утро 9 декабря

Проблемы с метро. Главное на Украине на утро 9 декабря - 09.12.2023 Украина.ру

Проблемы с метро. Главное на Украине на утро 9 декабря

Правительство Украины созвало экстренное заседание специальной комиссии по ситуации с киевским метро

2023-12-09T09:51

2023-12-09T09:51

2023-12-09T09:51

эксклюзив

хроники

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О созыве комиссии сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале."Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение – как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян. Поручил 9 декабря провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием вице-премьер-министра Александра Кубракова, министра внутренних дел Игоря Клименко, главы Минстратегпрома Александра Камышина, временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Владимира Демчука, начальника Киевского метрополитена [Виктора] Брагинского. Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу", - написал Шмыгаль.Он отметил, что задача комиссии - "оперативно оценить ситуацию и принять меры, чтобы не допустить ее развития по негативному сценарию"."Самое важное – обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице", – подчеркнул Шмыгаль.Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила о возбуждении уголовного дела о служебной халатности."Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК). 08 декабря 2023 года столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро. По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена", - отмечалось в сообщении.Как указали в пресс-службе прокуратуры, следователи и прокуроры исследуют обстоятельства, которые привели к разгерметизации тоннеля."Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь", - сообщила прес-служба Киевской городской прокуратуры.Ранее Киевский метрополитен прекратил движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за попадания воды в тоннель."Специалисты исследуют причины аварийной ситуации, возникшей в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" - "Демеевская". Там движение поездов закрыли. И сейчас они курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбедская". На время ремонтных работ оперативно организовали движение наземного транспорта: автобусов и троллейбусов", - сообщил вечером 8 декабря мэр Киева Виталий Кличко.Он отметил, что по предварительным расчётам восстановительные работы могут длиться до полугода и проводить их будут на поверхности.В этот же день Киевская городская государственная администрация опубликовала пресс-релиз по результатам заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций , в котором говорилось, что риск потери устойчивости туннельных сооружений возник "из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу".В украинских государственных строительных нормах "Тоннели. Нормы проектирования" к нагрузкам и воздействиям на оправу тоннелей относятся давление грунта, гидростатическое давление, собственный вес конструкции, вес зданий и сооружений, находящихся в зонах воздействия на оправу тоннеля.Как сообщили украинские СМИ, в последние годы вокруг станций метро "Лыбедская", "Демеевская" и поймы реки Лыбедь активно ведётся строительство: возводятся жилые комплексы "Французский квартал" Игоря Кушнира и Вадима Столара, Salut Кушнира и Столара в обрыве озера Глинка, торговый центр Ocean Mal Алиева, ЖК Riverdale Дмитрия Исаенко.Примечательно, что ещё в 2021 году ряд СМИ сообщал о "заговоре" Столара и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака против Кличко, который тогда и сейчас считается одним из оппонентов центральной власти.Также непосредственно над местом аварии в тоннеле на месте бывшего Демеевского рынка планируется строительство жилого 22-этажного дома.Эксперты также указывают на проблемы, возникшие ещё на этапе строительства этого участка ветки метро.Издание "Экономическая правда" цитировало соучредителя общественной организации "Пассажиры Киева" Александра Гречко, который напомнил, что этот участок тоннеля строился немеханизированным щитом, то есть вручную.Сославшись на источники в КГГА и "Киевметрострое" Гречко заявил, что в этом месте самое плохое качество сборки тюбингов тоннелей во всём киевском метрополитене."Об этих проблемах знали ещё с начала эксплуатации, но сильно не афишировали. Авария не была неожиданной. Её можно было бы предупредить и исправить, если бы не система управления в "Киевском метрополитене", построенная на страхе и умалчивании", – рассказал Гречко.Специалист по транспортному планированию Антон Гаген на своей странице в соцсетях написал, что аварийная ситуация в тоннеле – это результат недофинансирования работ по поддержанию инфраструктуры Киева в надлежащем состоянии. По словам Гагена, городские власти предпочитают запуск новых проектов вместо увеличения расходов на эксплуатацию."Недостаточно построить развязку или линию метро: её нужно поддерживать в рабочем состоянии. Если продукт длительное время работает и коллапсирует через 13 лет – это проблема содержания. Стоимость эксплуатации часто настолько существенна, что от неё отказываются в пользу новых проектов", – отметил Гаген.Он указал, что в последние 25 лет Киев поставил себя в зависимость от метро как безальтернативного вида транспорта, сведя все другие виды к функции подвозки. Это создало ситуацию, в которой коллапс в метро превращается в проблему городского масштаба.В то же время, есть и те, кто подозревает, что проблемы с метро — лишь прикрытие для нового военного проекта Украины."По поводу вроде как аварии в киевском метро, с закрытием 6 станций метро. С нашей стороны в основном ехидно это комментируют, мол допрыгались. Между тем, есть мнение оттуда, от достаточно высокопоставленного источника, что это очень умелая информационная манипуляция, для того, чтобы залегендировать использование этих станций в военных целях. Возможно КП для управления войсками, или новые бункеры для верхушки режима, или склады для наиболее важного военного оборудования, или всего понемногу. Такие детали мы стараемся уточнить, поэтому кто готов помочь нам с той стороны и заодно обеспечить для себя будущее на родной земле, можно выйти на связь через мой бот", - отметил в своём телеграм-канале бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Ну а украинцы тем временем шутят. Так, в соцсетях появилось сообщение, стилизованное под ежедневную сводку Генштаба ВСУ об уничтоженных российских беспилотниках. В сообщении вместо значков воздушных целей изображены шесть символов метро."08.12.2023 (9.00) Уничтожено — 6 станций Киевского метрополитена", - гласит надпись на слайде.Однако жителям Теремков не до шуток: они вернулись во времена хуже, чем те, что были до Майдана - последние станции метро в Киеве были открыты именно при власти "регионалов".

https://ukraina.ru/20231208/1051867618.html

https://ukraina.ru/20231208/1051857995.html

https://ukraina.ru/20231208/1051850681.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники