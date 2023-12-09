https://ukraina.ru/20231209/1051836568.html

"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов

"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов - 09.12.2023 Украина.ру

"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов

Сериал "Слово пацана", который бурно обсуждают как в России, так и на Украине, является хорошей иллюстрацией реально работающей "мягкой силы".

2023-12-09T15:18

2023-12-09T15:18

2023-12-09T15:18

эксклюзив

сериал

россия

украина

культура

мягкая сила

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О данном термине, введённом в оборот в 1990 году профессором Гарвардского университета Джозефом Найем, в последние пару лет подзабыли — "мягкая сила" (в оригинале "мягкая власть") уступила своей предельно жёсткой разновидности.Но в последнее десятилетие о мягкой силе не размышлял только ленивым: федеральных министров журили за нежелание платить политологам за тексты, чиновников Россотрудничества попрекали круглыми столами и Пушкинскими чтениями. Однако реальной российской мягкой силой оказался её кинематограф, но не в полнометражном, а сериальном исполнении.И самое парадоксальное, то, что создан он был не без поддержки того самого государства, которое не желало платить политологам за тексты, но нашло деньги на финансирование блогеров и поддержку сериальной индустрии.Закономерный сериальный успехСериальная индустрия в России не взялась из ниоткуда, она стала следствием совпадения ряда факторов.Во-первых, большого количества театров, финансируемых государством. И даже если обыватель в эти театры не ходит или придя, спит во время представлений, то актёры, играющие в них, являются кадровым резервом для кинематографа. В полный метр попадают единицы, а в сериалы идут десятки актёров, что упрощает режиссёрам жизнь.Во-вторых, наличия стриминговых сервисов. Вплоть до их появления основным заказчиком видеопродукции были телеканалы, которые подстраивали контент под свою целевую аудиторию. Поэтому на НТВ был калейдоскоп из бандитов и милиционеров (у него мужская аудитория), а на "Первом" — исторические сериалы и мелодрамы. Стриминги с их разношерстной аудиторией и монетизацией не через просмотр рекламы, а через подписку, позволили раздвинуть границы производства, создав спрос на разные сериалы от трагикомедий до фентези. Заодно стриминги сделали сериалы компактными: сезон сократился с сотен серий в 1990-х до десятков в "нулевых" и единиц к середине "десятых".Стримингов в России хватает — их появление стало следствием наличия корпораций, которым в определённый момент было некуда девать деньги. "Яндекс", опиравшийся на такси, доставку, рекламу и поиск подхватил сайт "Кинопоиск" сделал его стримингом. "Ростелеком" — гигант стационарной и мобильной связи — создал Wink, финансовый гигант СБЕР с его безлимитным финансированием прикупил Okko. START опирался на деньги от сотового оператора "Мегафон". Но пионером был газпромовский ТНТ-Премьер.В-третьих, на фоне неурядиц с полным метром, который регулярно топчет Евгений Баженов (BadComedian) государство стало вкладывать деньги в поддержку производства видеоконтента через Институт развития интернета (ИРИ). Данная организация поддержала 935 проектов с релизами в 2022-2024 годах с суммарным бюджетом свыше 45 млрд рублей. 65% из данной суммы потратили на поддержку производства видеоконтента, в том числе и сериала "Слово пацана". В 2022 году 50 из 189 оригинальных шоу и сериалов, вышедших в России, были произведены при поддержке ИРИ. Проще говоря, каждый четвёртый российский сериал/шоу сняты при поддержке государства.При этом в отличие от заморского идеологического обкома, превращающего сериалы в нечто расово репрезентативное, гендерно разнообразное и неудобоваримое, российские чиновники от киноделов требуют немного. Государству не нравится участие в съёмках израильских репатриантов и иноагентов, а также пропаганда ЛГБТ.Поэтому "Слово пацана" не взялось из ниоткуда и если бы на Украине не выстрелил этот сериал, то выстрелил бы какой-то другой — статистика штука упрямая. Благо за 2023 год российские стриминговые сервисы выпустили 140 единиц контента — больше, чем за предыдущие годы. К концу 2023 года отечественные стриминговые сервисы вложат в собственное производство свыше 200 млрд рублей. К концу первого полугодия 2023 года количество подписчиков российских платформ выросло год к году на 41 %, до 36,7 млн. При этом значительно увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн человек. В результате сразу восемь российских видеосервисов во втором квартале 2023 года преодолели отметку в 1 млн платных подписчиков, а "Кинопоиск", "Иви", START и Wink вышли на самоокупаемость.Поэтому не стоит удивляться и желанию украинских зрителей смотреть российские сериалы, равно как и желанию украинской власти их запретить.Ударить по продакшенам и съёмочным группам не выйдет — они от Украины никогда не зависели. Запретить поставки оборудования для съёмок в Россию также не вышло, хотя поставки камер и угодили под санкции, однако параллельный импорт компенсировал введённые ограничения. Не получилось ударить по стримингам — они на рынок Украины никогда не ориентировались так как их расцвет начался после 2014 года.Поэтому единственный доступный киевской власти способ борьбы с российскими сериалами — блокировать онлайн-кинотеатры как легальные, так и пиратские. 9 ноября Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины запретила трансляцию на подконтрольной киевской власти 16 видеосервисов, показывавших российскую продукцию. Но, как показала популярность "Слова пацана", блокировка мало на что повлияла.Предсказуемо популярный саундтрекНе должен вызывать удивления и успех саундтрека "Пыяла" от группы АИГЕЛ из Татарстана. Российский музыкальный рынок всегда был больше и богаче украинского, он манил артистов с Украины. Уход "большой тройки" музыкальных лейблов — Sony Music, Warner Music и Universal Music — вместе с зарубежными стрмингами в этом плане мало что изменит. Разве что скорость развития российской музыкальной индустрии замедлится.Поэтому радость различных украинских НКО, анализирующих музыкальные предпочтения украинцев по еженедельным хит-парадам YouTube, от сокращения доли русскоязычных песен после начала СВО с 75% до 15-20% к сентябрю 2023 года будет недолгой. Русскоязычная музыка, как её не запрещай и как за её прослушивание не наказывай, всё равно возьмёт верх по более чем объективным причинам, включая усталость от украинской патриотической песни.Безусловно, киевская власть пытается работать на упреждение — 20 октября супруга президента Украины Елена Зеленская встречалась с представителями Google, которые приехали в Киев, и просила их дерусифицировать поисковую выдачу и рекомендации YouTube, отсоединить Украину от географической принадлежности к СНГ, а также изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик ориентируется на то, на каком языке его пользователь ищет контент и какие у него предпочтения). Если просьбы Зеленской будут удовлетворены, то доля русскоязычного и русского контента на Украине упадёт ещё сильнее. Впрочем, качество украиноязычного контента от этого не вырастет, поэтому объёмы потребления русскоязычного контента сократятся, но не драматично — просто потреблять его будут не с удобного YouTube, а через пиратские ресурсы, которых на Украине превеликое множество.Однако пока просьбу Зеленской не удовлетворили, а Google, даже отключив монетизацию в России и Белоруссии, всё равно пытается сохранить своё присутствие на российском рынке. В частности, пробует решить проблему с падающей скоростью загрузки роликов из-за сокращения количества серверов Google Global Cache, которые корпорация не поставляет в Россию с 24 февраля 2022 года.Поэтому не исключено, что между деньгами из России (пусть и перспективными) и украинским достоинством корпорация выберет деньги — от украинского достоинства ей ни холодно, ни жарко.Несостоявшийся бойкотПохуже у России обстоит дело с видеоигровой мягкой силой, но и от неё патриотичная украинская общественность потерпела поражение. Вышедшую в начале 2023 года игру Atomic Heart пытались бойкотировать из-за "отсутствия заявлений по Украине", расизм (в игре были советские мультфильмы "Ну, погоди!", включая 12-й выпуск "В музее" с чёрными-чёрными негритятами), сеттинга игры (альтернативный СССР, ставший мировым лидером по развитию робототехники), а также наличия в игре массы отсылок к СВО, в частности, фотографии Донецка и герани в горшках, которые перевозили БПЛА.Замглавы Минцифры Украины Александр Борняков 21 февраля 2023 года обратился к Valve, Sony и Microsoft с просьбой о запрете Atomic Heart в стране, аргументируя свою просьбу тем, что "разработка игры происходила на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков". Просьбу Борнякова оставили без рассмотрения. Сама игра получила 75 баллов из 100 на Metacritic, по версии обозревателей, и 89 % положительных отзывов в Steam и вполне успешно продалась, окупив затраты на разработку и позволив студии Mundfish продолжить работу над DLC и продолжением игры.В итоге западная пресса игру отметила, но ничем не наградила, а украинские интернет-патриоты пришли к выводу, что лучший способ борьбы с российскими играми — чеcтные рецензии с акцентами на недостатки игр, а не бессмысленные попытки бойкота.***Украина не сможет победить российскую культуру и запретить российский контент: национальный язык никогда не победит международный язык — у них совершенно разные весовые категории. Не сможет Украина и создать сколь-либо вменяемую замену российскому кино и сериалам — не позволит масштаб экономики.Единственное, в чём киевской власти удалось достичь успеха так это в запрете российских книг — просто они существуют в физическом мире — и ограничении кругозора своих граждан поколения 40+. Подросткам, выведшим "Пыялу" в топ по прослушиваниям запреты украинских чиновников безразличны. А значит российская мягкая сила в аудиовизуальном проявлении оказалась куда эффективнее пушкинских чтений и, возможно, статьей политологов.

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эксклюзив, сериал, россия, украина, культура, мягкая сила