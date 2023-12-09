"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов - 09.12.2023 Украина.ру
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"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов
"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов - 09.12.2023 Украина.ру
"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов
Сериал "Слово пацана", который бурно обсуждают как в России, так и на Украине, является хорошей иллюстрацией реально работающей "мягкой силы".
2023-12-09T15:18
2023-12-09T15:18
эксклюзив
сериал
россия
украина
культура
мягкая сила
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О данном термине, введённом в оборот в 1990 году профессором Гарвардского университета Джозефом Найем, в последние пару лет подзабыли — "мягкая сила" (в оригинале "мягкая власть") уступила своей предельно жёсткой разновидности.Но в последнее десятилетие о мягкой силе не размышлял только ленивым: федеральных министров журили за нежелание платить политологам за тексты, чиновников Россотрудничества попрекали круглыми столами и Пушкинскими чтениями. Однако реальной российской мягкой силой оказался её кинематограф, но не в полнометражном, а сериальном исполнении.И самое парадоксальное, то, что создан он был не без поддержки того самого государства, которое не желало платить политологам за тексты, но нашло деньги на финансирование блогеров и поддержку сериальной индустрии.Закономерный сериальный успехСериальная индустрия в России не взялась из ниоткуда, она стала следствием совпадения ряда факторов.Во-первых, большого количества театров, финансируемых государством. И даже если обыватель в эти театры не ходит или придя, спит во время представлений, то актёры, играющие в них, являются кадровым резервом для кинематографа. В полный метр попадают единицы, а в сериалы идут десятки актёров, что упрощает режиссёрам жизнь.Во-вторых, наличия стриминговых сервисов. Вплоть до их появления основным заказчиком видеопродукции были телеканалы, которые подстраивали контент под свою целевую аудиторию. Поэтому на НТВ был калейдоскоп из бандитов и милиционеров (у него мужская аудитория), а на "Первом" — исторические сериалы и мелодрамы. Стриминги с их разношерстной аудиторией и монетизацией не через просмотр рекламы, а через подписку, позволили раздвинуть границы производства, создав спрос на разные сериалы от трагикомедий до фентези. Заодно стриминги сделали сериалы компактными: сезон сократился с сотен серий в 1990-х до десятков в "нулевых" и единиц к середине "десятых".Стримингов в России хватает — их появление стало следствием наличия корпораций, которым в определённый момент было некуда девать деньги. "Яндекс", опиравшийся на такси, доставку, рекламу и поиск подхватил сайт "Кинопоиск" сделал его стримингом. "Ростелеком" — гигант стационарной и мобильной связи — создал Wink, финансовый гигант СБЕР с его безлимитным финансированием прикупил Okko. START опирался на деньги от сотового оператора "Мегафон". Но пионером был газпромовский ТНТ-Премьер.В-третьих, на фоне неурядиц с полным метром, который регулярно топчет Евгений Баженов (BadComedian) государство стало вкладывать деньги в поддержку производства видеоконтента через Институт развития интернета (ИРИ). Данная организация поддержала 935 проектов с релизами в 2022-2024 годах с суммарным бюджетом свыше 45 млрд рублей. 65% из данной суммы потратили на поддержку производства видеоконтента, в том числе и сериала "Слово пацана". В 2022 году 50 из 189 оригинальных шоу и сериалов, вышедших в России, были произведены при поддержке ИРИ. Проще говоря, каждый четвёртый российский сериал/шоу сняты при поддержке государства.При этом в отличие от заморского идеологического обкома, превращающего сериалы в нечто расово репрезентативное, гендерно разнообразное и неудобоваримое, российские чиновники от киноделов требуют немного. Государству не нравится участие в съёмках израильских репатриантов и иноагентов, а также пропаганда ЛГБТ.Поэтому "Слово пацана" не взялось из ниоткуда и если бы на Украине не выстрелил этот сериал, то выстрелил бы какой-то другой — статистика штука упрямая. Благо за 2023 год российские стриминговые сервисы выпустили 140 единиц контента — больше, чем за предыдущие годы. К концу 2023 года отечественные стриминговые сервисы вложат в собственное производство свыше 200 млрд рублей. К концу первого полугодия 2023 года количество подписчиков российских платформ выросло год к году на 41 %, до 36,7 млн. При этом значительно увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн человек. В результате сразу восемь российских видеосервисов во втором квартале 2023 года преодолели отметку в 1 млн платных подписчиков, а "Кинопоиск", "Иви", START и Wink вышли на самоокупаемость.Поэтому не стоит удивляться и желанию украинских зрителей смотреть российские сериалы, равно как и желанию украинской власти их запретить.Ударить по продакшенам и съёмочным группам не выйдет — они от Украины никогда не зависели. Запретить поставки оборудования для съёмок в Россию также не вышло, хотя поставки камер и угодили под санкции, однако параллельный импорт компенсировал введённые ограничения. Не получилось ударить по стримингам — они на рынок Украины никогда не ориентировались так как их расцвет начался после 2014 года.Поэтому единственный доступный киевской власти способ борьбы с российскими сериалами — блокировать онлайн-кинотеатры как легальные, так и пиратские. 9 ноября Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины запретила трансляцию на подконтрольной киевской власти 16 видеосервисов, показывавших российскую продукцию. Но, как показала популярность "Слова пацана", блокировка мало на что повлияла.Предсказуемо популярный саундтрекНе должен вызывать удивления и успех саундтрека "Пыяла" от группы АИГЕЛ из Татарстана. Российский музыкальный рынок всегда был больше и богаче украинского, он манил артистов с Украины. Уход "большой тройки" музыкальных лейблов — Sony Music, Warner Music и Universal Music — вместе с зарубежными стрмингами в этом плане мало что изменит. Разве что скорость развития российской музыкальной индустрии замедлится.Поэтому радость различных украинских НКО, анализирующих музыкальные предпочтения украинцев по еженедельным хит-парадам YouTube, от сокращения доли русскоязычных песен после начала СВО с 75% до 15-20% к сентябрю 2023 года будет недолгой. Русскоязычная музыка, как её не запрещай и как за её прослушивание не наказывай, всё равно возьмёт верх по более чем объективным причинам, включая усталость от украинской патриотической песни.Безусловно, киевская власть пытается работать на упреждение — 20 октября супруга президента Украины Елена Зеленская встречалась с представителями Google, которые приехали в Киев, и просила их дерусифицировать поисковую выдачу и рекомендации YouTube, отсоединить Украину от географической принадлежности к СНГ, а также изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик ориентируется на то, на каком языке его пользователь ищет контент и какие у него предпочтения). Если просьбы Зеленской будут удовлетворены, то доля русскоязычного и русского контента на Украине упадёт ещё сильнее. Впрочем, качество украиноязычного контента от этого не вырастет, поэтому объёмы потребления русскоязычного контента сократятся, но не драматично — просто потреблять его будут не с удобного YouTube, а через пиратские ресурсы, которых на Украине превеликое множество.Однако пока просьбу Зеленской не удовлетворили, а Google, даже отключив монетизацию в России и Белоруссии, всё равно пытается сохранить своё присутствие на российском рынке. В частности, пробует решить проблему с падающей скоростью загрузки роликов из-за сокращения количества серверов Google Global Cache, которые корпорация не поставляет в Россию с 24 февраля 2022 года.Поэтому не исключено, что между деньгами из России (пусть и перспективными) и украинским достоинством корпорация выберет деньги — от украинского достоинства ей ни холодно, ни жарко.Несостоявшийся бойкотПохуже у России обстоит дело с видеоигровой мягкой силой, но и от неё патриотичная украинская общественность потерпела поражение. Вышедшую в начале 2023 года игру Atomic Heart пытались бойкотировать из-за "отсутствия заявлений по Украине", расизм (в игре были советские мультфильмы "Ну, погоди!", включая 12-й выпуск "В музее" с чёрными-чёрными негритятами), сеттинга игры (альтернативный СССР, ставший мировым лидером по развитию робототехники), а также наличия в игре массы отсылок к СВО, в частности, фотографии Донецка и герани в горшках, которые перевозили БПЛА.Замглавы Минцифры Украины Александр Борняков 21 февраля 2023 года обратился к Valve, Sony и Microsoft с просьбой о запрете Atomic Heart в стране, аргументируя свою просьбу тем, что "разработка игры происходила на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков". Просьбу Борнякова оставили без рассмотрения. Сама игра получила 75 баллов из 100 на Metacritic, по версии обозревателей, и 89 % положительных отзывов в Steam и вполне успешно продалась, окупив затраты на разработку и позволив студии Mundfish продолжить работу над DLC и продолжением игры.В итоге западная пресса игру отметила, но ничем не наградила, а украинские интернет-патриоты пришли к выводу, что лучший способ борьбы с российскими играми — чеcтные рецензии с акцентами на недостатки игр, а не бессмысленные попытки бойкота.***Украина не сможет победить российскую культуру и запретить российский контент: национальный язык никогда не победит международный язык — у них совершенно разные весовые категории. Не сможет Украина и создать сколь-либо вменяемую замену российскому кино и сериалам — не позволит масштаб экономики.Единственное, в чём киевской власти удалось достичь успеха так это в запрете российских книг — просто они существуют в физическом мире — и ограничении кругозора своих граждан поколения 40+. Подросткам, выведшим "Пыялу" в топ по прослушиваниям запреты украинских чиновников безразличны. А значит российская мягкая сила в аудиовизуальном проявлении оказалась куда эффективнее пушкинских чтений и, возможно, статьей политологов.
https://ukraina.ru/20231207/1051829604.html
https://ukraina.ru/20231207/1051824388.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, сериал, россия, украина, культура, мягкая сила
Эксклюзив, сериал, Россия, Украина, культура, мягкая сила

"Словом пацана" по киевской власти: как сериалы оказались эффективнее текстов от политологов

15:18 09.12.2023
 
© Видеосервис Wink (2023)
© Видеосервис Wink (2023)
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Сериал "Слово пацана", который бурно обсуждают как в России, так и на Украине, является хорошей иллюстрацией реально работающей "мягкой силы".
О данном термине, введённом в оборот в 1990 году профессором Гарвардского университета Джозефом Найем, в последние пару лет подзабыли — "мягкая сила" (в оригинале "мягкая власть") уступила своей предельно жёсткой разновидности.
Но в последнее десятилетие о мягкой силе не размышлял только ленивым: федеральных министров журили за нежелание платить политологам за тексты, чиновников Россотрудничества попрекали круглыми столами и Пушкинскими чтениями. Однако реальной российской мягкой силой оказался её кинематограф, но не в полнометражном, а сериальном исполнении.
И самое парадоксальное, то, что создан он был не без поддержки того самого государства, которое не желало платить политологам за тексты, но нашло деньги на финансирование блогеров и поддержку сериальной индустрии.
Закономерный сериальный успех
Сериальная индустрия в России не взялась из ниоткуда, она стала следствием совпадения ряда факторов.
Во-первых, большого количества театров, финансируемых государством. И даже если обыватель в эти театры не ходит или придя, спит во время представлений, то актёры, играющие в них, являются кадровым резервом для кинематографа. В полный метр попадают единицы, а в сериалы идут десятки актёров, что упрощает режиссёрам жизнь.
Во-вторых, наличия стриминговых сервисов. Вплоть до их появления основным заказчиком видеопродукции были телеканалы, которые подстраивали контент под свою целевую аудиторию. Поэтому на НТВ был калейдоскоп из бандитов и милиционеров (у него мужская аудитория), а на "Первом" — исторические сериалы и мелодрамы. Стриминги с их разношерстной аудиторией и монетизацией не через просмотр рекламы, а через подписку, позволили раздвинуть границы производства, создав спрос на разные сериалы от трагикомедий до фентези. Заодно стриминги сделали сериалы компактными: сезон сократился с сотен серий в 1990-х до десятков в "нулевых" и единиц к середине "десятых".
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 15:10
Почему последствия от сериала "Слово пацана" будут ужасными: актриса Ольга Будина о кино и не только
Стримингов в России хватает — их появление стало следствием наличия корпораций, которым в определённый момент было некуда девать деньги. "Яндекс", опиравшийся на такси, доставку, рекламу и поиск подхватил сайт "Кинопоиск" сделал его стримингом. "Ростелеком" — гигант стационарной и мобильной связи — создал Wink, финансовый гигант СБЕР с его безлимитным финансированием прикупил Okko. START опирался на деньги от сотового оператора "Мегафон". Но пионером был газпромовский ТНТ-Премьер.
В-третьих, на фоне неурядиц с полным метром, который регулярно топчет Евгений Баженов (BadComedian) государство стало вкладывать деньги в поддержку производства видеоконтента через Институт развития интернета (ИРИ). Данная организация поддержала 935 проектов с релизами в 2022-2024 годах с суммарным бюджетом свыше 45 млрд рублей. 65% из данной суммы потратили на поддержку производства видеоконтента, в том числе и сериала "Слово пацана". В 2022 году 50 из 189 оригинальных шоу и сериалов, вышедших в России, были произведены при поддержке ИРИ. Проще говоря, каждый четвёртый российский сериал/шоу сняты при поддержке государства.
При этом в отличие от заморского идеологического обкома, превращающего сериалы в нечто расово репрезентативное, гендерно разнообразное и неудобоваримое, российские чиновники от киноделов требуют немного. Государству не нравится участие в съёмках израильских репатриантов и иноагентов, а также пропаганда ЛГБТ.
Поэтому "Слово пацана" не взялось из ниоткуда и если бы на Украине не выстрелил этот сериал, то выстрелил бы какой-то другой — статистика штука упрямая.
Благо за 2023 год российские стриминговые сервисы выпустили 140 единиц контента — больше, чем за предыдущие годы. К концу 2023 года отечественные стриминговые сервисы вложат в собственное производство свыше 200 млрд рублей. К концу первого полугодия 2023 года количество подписчиков российских платформ выросло год к году на 41 %, до 36,7 млн. При этом значительно увеличилась доля платящих пользователей — с 16,5 млн до 24,2 млн человек. В результате сразу восемь российских видеосервисов во втором квартале 2023 года преодолели отметку в 1 млн платных подписчиков, а "Кинопоиск", "Иви", START и Wink вышли на самоокупаемость.
Поэтому не стоит удивляться и желанию украинских зрителей смотреть российские сериалы, равно как и желанию украинской власти их запретить.
Ударить по продакшенам и съёмочным группам не выйдет — они от Украины никогда не зависели. Запретить поставки оборудования для съёмок в Россию также не вышло, хотя поставки камер и угодили под санкции, однако параллельный импорт компенсировал введённые ограничения. Не получилось ударить по стримингам — они на рынок Украины никогда не ориентировались так как их расцвет начался после 2014 года.
Поэтому единственный доступный киевской власти способ борьбы с российскими сериалами — блокировать онлайн-кинотеатры как легальные, так и пиратские. 9 ноября Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины запретила трансляцию на подконтрольной киевской власти 16 видеосервисов, показывавших российскую продукцию. Но, как показала популярность "Слова пацана", блокировка мало на что повлияла.
Предсказуемо популярный саундтрек
Не должен вызывать удивления и успех саундтрека "Пыяла" от группы АИГЕЛ из Татарстана. Российский музыкальный рынок всегда был больше и богаче украинского, он манил артистов с Украины. Уход "большой тройки" музыкальных лейблов — Sony Music, Warner Music и Universal Music — вместе с зарубежными стрмингами в этом плане мало что изменит. Разве что скорость развития российской музыкальной индустрии замедлится.
Поэтому радость различных украинских НКО, анализирующих музыкальные предпочтения украинцев по еженедельным хит-парадам YouTube, от сокращения доли русскоязычных песен после начала СВО с 75% до 15-20% к сентябрю 2023 года будет недолгой. Русскоязычная музыка, как её не запрещай и как за её прослушивание не наказывай, всё равно возьмёт верх по более чем объективным причинам, включая усталость от украинской патриотической песни.
Премьера сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 12:48
"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"Нашумевший сериал нулевых "Бригада" смотрела вся страна и никто не пошел по пути его героев. Об этом заявил 7 декабря на пленарном заседании Совфеда сенатор Иван Евстифеев
Безусловно, киевская власть пытается работать на упреждение — 20 октября супруга президента Украины Елена Зеленская встречалась с представителями Google, которые приехали в Киев, и просила их дерусифицировать поисковую выдачу и рекомендации YouTube, отсоединить Украину от географической принадлежности к СНГ, а также изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик ориентируется на то, на каком языке его пользователь ищет контент и какие у него предпочтения).
Если просьбы Зеленской будут удовлетворены, то доля русскоязычного и русского контента на Украине упадёт ещё сильнее. Впрочем, качество украиноязычного контента от этого не вырастет, поэтому объёмы потребления русскоязычного контента сократятся, но не драматично — просто потреблять его будут не с удобного YouTube, а через пиратские ресурсы, которых на Украине превеликое множество.
Однако пока просьбу Зеленской не удовлетворили, а Google, даже отключив монетизацию в России и Белоруссии, всё равно пытается сохранить своё присутствие на российском рынке. В частности, пробует решить проблему с падающей скоростью загрузки роликов из-за сокращения количества серверов Google Global Cache, которые корпорация не поставляет в Россию с 24 февраля 2022 года.
Поэтому не исключено, что между деньгами из России (пусть и перспективными) и украинским достоинством корпорация выберет деньги — от украинского достоинства ей ни холодно, ни жарко.
Несостоявшийся бойкот
Похуже у России обстоит дело с видеоигровой мягкой силой, но и от неё патриотичная украинская общественность потерпела поражение. Вышедшую в начале 2023 года игру Atomic Heart пытались бойкотировать из-за "отсутствия заявлений по Украине", расизм (в игре были советские мультфильмы "Ну, погоди!", включая 12-й выпуск "В музее" с чёрными-чёрными негритятами), сеттинга игры (альтернативный СССР, ставший мировым лидером по развитию робототехники), а также наличия в игре массы отсылок к СВО, в частности, фотографии Донецка и герани в горшках, которые перевозили БПЛА.
Премьера сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
6 декабря, 05:46Культура
Почему российский сериал "Слово пацана" так понравился жителям Украины и за что его ненавидят нацисты Киносериал про молодежные районные группировки времен позднего СССР стал неожиданно очень популярным не только в России, но и в Украине. И это несмотря на килотонны антисовесткой и антироссийской пропаганды, вбрасываемой в сознание людей в течении многих лет
Замглавы Минцифры Украины Александр Борняков 21 февраля 2023 года обратился к Valve, Sony и Microsoft с просьбой о запрете Atomic Heart в стране, аргументируя свою просьбу тем, что "разработка игры происходила на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков".
Просьбу Борнякова оставили без рассмотрения. Сама игра получила 75 баллов из 100 на Metacritic, по версии обозревателей, и 89 % положительных отзывов в Steam и вполне успешно продалась, окупив затраты на разработку и позволив студии Mundfish продолжить работу над DLC и продолжением игры.
В итоге западная пресса игру отметила, но ничем не наградила, а украинские интернет-патриоты пришли к выводу, что лучший способ борьбы с российскими играми — чеcтные рецензии с акцентами на недостатки игр, а не бессмысленные попытки бойкота.
***
Украина не сможет победить российскую культуру и запретить российский контент: национальный язык никогда не победит международный язык — у них совершенно разные весовые категории. Не сможет Украина и создать сколь-либо вменяемую замену российскому кино и сериалам — не позволит масштаб экономики.
Единственное, в чём киевской власти удалось достичь успеха так это в запрете российских книг — просто они существуют в физическом мире — и ограничении кругозора своих граждан поколения 40+. Подросткам, выведшим "Пыялу" в топ по прослушиваниям запреты украинских чиновников безразличны. А значит российская мягкая сила в аудиовизуальном проявлении оказалась куда эффективнее пушкинских чтений и, возможно, статьей политологов.
 
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