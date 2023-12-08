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"Лидер мирового масштаба": генерал Шаманов о планах Путина участвовать в выборах
"Лидер мирового масштаба": генерал Шаманов о планах Путина участвовать в выборах - 08.12.2023 Украина.ру
"Лидер мирового масштаба": генерал Шаманов о планах Путина участвовать в выборах
В Госдуме первым на согласие президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году отреагировал Герой России генерал Владимир Шаманов, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2023-12-08T15:03
2023-12-08T15:03
2023-12-08T15:03
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владимир шаманов
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Журналистка поинтересовалась, означает ли это, что вся армия будет голосовать за Путина."Я за всю армию не отвечаю, но этот вопрос обсуждался на заседании ассоциации героев России и кандидатура Путина получила полную поддержку", - ответил генерал.Во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок.Совет Федерации накануне определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, президентские выборы, выборы, владимир шаманов
Новости, Россия, Владимир Путин, президентские выборы, выборы, Владимир Шаманов
"Лидер мирового масштаба": генерал Шаманов о планах Путина участвовать в выборах
В Госдуме первым на согласие президента России Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году отреагировал Герой России генерал Владимир Шаманов, сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
"Он наш национальный лидер. Он лидер мирового масштаба и нам не надо пытаться чего-то там изображать, а надо идти вместе с ним и совершать поступки, а если надо и подвиги. Тогда Россия будет лучшей державой в мире", - заявил Шаманов.
Журналистка поинтересовалась, означает ли это, что вся армия будет голосовать за Путина.
"Я за всю армию не отвечаю, но этот вопрос обсуждался на заседании ассоциации героев России и кандидатура Путина получила полную поддержку", - ответил генерал.
Во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России Владимир Путин
сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок.
Совет Федерации накануне определил дату выборов президента России. Голосование состоится 17 марта.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.