США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков - 08.12.2023 Украина.ру
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США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков
США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков - 08.12.2023 Украина.ру
США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков
Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-12-08T14:09
2023-12-08T14:09
сша
зарубежье
дмитрий песков
украина
новости
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"Смотрите, американцы - весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель - это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев", - сказал Песков.Он подчеркнул, что именно американцы зарабатывают миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти и так далее.Таким образом он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики.
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сша, зарубежье, дмитрий песков, украина, новости
США, Зарубежье, Дмитрий Песков, Украина, Новости

США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков

14:09 08.12.2023
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Смотрите, американцы - весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель - это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что именно американцы зарабатывают миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти и так далее.
"Это именно американцы обеспечивают себе рабочие места, повышенные налоги, сборы налогов, загружая свое производство заказами на снаряды, военную технику и так далее. Поэтому здесь это, действительно, весьма красноречивое признание. Конечно же, это американоцентричная политика Америки. Но, к сожалению, в случае с Украиной это ценой жизней украинцев. И они готовы дальше бросать в топку жизни этих самых украинцев, жаль, что этого до сих пор не понимают в Киеве", - отметил официальный представитель Кремля.
Таким образом он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики.
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14:09США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков
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