https://ukraina.ru/20231208/1051860769.html

США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков

США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков - 08.12.2023 Украина.ру

США готовы кидать украинцев в топку, но в Киеве этого не понимают - Песков

Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-12-08T14:09

2023-12-08T14:09

2023-12-08T14:09

сша

зарубежье

дмитрий песков

украина

новости

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"Смотрите, американцы - весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель - это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев", - сказал Песков.Он подчеркнул, что именно американцы зарабатывают миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти и так далее.Таким образом он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что из всего объема американской военной помощи Украине 90% были потрачены в самих США на производство передаваемого Киеву оружия, обеспечив рост экономики.

https://ukraina.ru/20231208/1051854041.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зарубежье, дмитрий песков, украина, новости