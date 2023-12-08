https://ukraina.ru/20231208/1051848905.html
"На запад": воздушную тревогу объявили уже в девяти областях Украины
"На запад": воздушную тревогу объявили уже в девяти областях Украины - 08.12.2023 Украина.ру
"На запад": воздушную тревогу объявили уже в девяти областях Украины
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили уже в девяти областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:00 мск 8 декабря
2023-12-08T08:06
2023-12-08T08:06
2023-12-08T08:08
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украина
воздушная тревога
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Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет."Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья.Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231208/1051818508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, ракеты, сво
"На запад": воздушную тревогу объявили уже в девяти областях Украины
08:06 08.12.2023 (обновлено: 08:08 08.12.2023)
Воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили уже в девяти областях Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 08:00 мск 8 декабря
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Украинские телеграм-каналы сообщают о массовых пролётах крылатых ракет.
"Вероятные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - также отмечается в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 04:22 мск.
Ранее воздушная тревога уже объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на временно подконтрольной Киеву территории Запорожья.
Сообщалось о серии мощных взрывов в Харькове.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.