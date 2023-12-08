Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиции киевских боевиков на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра, содержащими листовки с призывом добровольно сдаться в плен. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый снаряд содержит около 500 листовок, в которых военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также напоминают, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства Украины.
Агитационный боеприпас внешне отличается от обычных снарядов красным цветом и надписью "Агит". Его взрыватель оснащён таймером срабатывания, настраиваемым в зависимости от необходимой дальности.
06:29Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на югеУкраина еще может компенсировать потери. Но она не может сформировать наступательный потенциал, чтобы весной попробовать еще раз. У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более, что мы наступаем на всем фронте, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев