Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО

Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на юге

Украина еще может компенсировать потери. Но она не может сформировать наступательный потенциал, чтобы весной попробовать еще раз. У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более, что мы наступаем на всем фронте, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев