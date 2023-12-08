Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО - 08.12.2023 Украина.ру
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Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО
Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО - 08.12.2023 Украина.ру
Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО
Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиции киевских боевиков на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра, содержащими листовки с призывом добровольно сдаться в плен. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-08T06:51
2023-12-08T06:51
новости
россия
краснолиманское направление
сво
всу
агитация
артиллерия
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"Перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках", - говорится в сообщении.Отмечается, что каждый снаряд содержит около 500 листовок, в которых военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также напоминают, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства Украины.Агитационный боеприпас внешне отличается от обычных снарядов красным цветом и надписью "Агит". Его взрыватель оснащён таймером срабатывания, настраиваемым в зависимости от необходимой дальности.
https://ukraina.ru/20231208/1051831064.html
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новости, россия, краснолиманское направление, сво, всу, агитация, артиллерия
Новости, Россия, Краснолиманское направление, СВО, ВСУ, агитация, артиллерия

Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО

06:51 08.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Артиллеристы группировки войск "Центр" обстреляли позиции киевских боевиков на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра, содержащими листовки с призывом добровольно сдаться в плен. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск "Центр" подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый снаряд содержит около 500 листовок, в которых военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также напоминают, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства Украины.
Агитационный боеприпас внешне отличается от обычных снарядов красным цветом и надписью "Агит". Его взрыватель оснащён таймером срабатывания, настраиваемым в зависимости от необходимой дальности.
Владимир Евсеев интервью
06:29
Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на югеУкраина еще может компенсировать потери. Но она не может сформировать наступательный потенциал, чтобы весной попробовать еще раз. У противника уже не так много сил для сопротивления. Тем более, что мы наступаем на всем фронте, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиРоссияКраснолиманское направлениеСВОВСУагитацияартиллерия
 
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Заголовок открываемого материала
06:51Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками – МО
06:39Йохан Бекман: Когда ВСУ потерпят крах, хитрая Финляндия двойным ударом будет защищать США от России
06:33США в три раза нарастили покупки урана из России
06:29Владимир Евсеев: Россия подходит к водоразделу, чтобы загнать ВСУ в Краматорск и ударить по ним на юге
06:20Юрий Кнутов: После Авдеевки ВС РФ понадобится мощный "зонтик", чтобы зачистить посадки от мобильных ВСУ
06:00Обреченный гарнизон. Эксперт о том, зачем ВСУ устроили новую "мясорубку" и не выводят солдат из Крынок
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