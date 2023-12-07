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Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате

Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате - 07.12.2023 Украина.ру

Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 7 декабря в эфире "Соловьев Live" прокомментировала планы США производить на территории Украины снаряды

2023-12-07T10:39

2023-12-07T10:39

2023-12-07T10:39

сенат

сша

захарова

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снаряды

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"Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", - сказала она.Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.

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сенат, сша, захарова, мид рф, новости, зарубежье, украина, снаряды