Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате - 07.12.2023 Украина.ру
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Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате - 07.12.2023 Украина.ру
Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 7 декабря в эфире "Соловьев Live" прокомментировала планы США производить на территории Украины снаряды
2023-12-07T10:39
2023-12-07T10:39
сенат
сша
захарова
мид рф
новости
зарубежье
украина
снаряды
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"Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", - сказала она.Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.
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сенат, сша, захарова, мид рф, новости, зарубежье, украина, снаряды
сенат, США, Захарова, МИД РФ, Новости, Зарубежье, Украина, снаряды

Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате

10:39 07.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 7 декабря в эфире "Соловьев Live" прокомментировала планы США производить на территории Украины снаряды
"Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", - сказала она.
Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США.
Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.
кива - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Провал в сенате, убийство Кивы. Главное на Украине на утро 7 декабряВ сенате США провалилось голосование за законопроект о помощи Украине. Убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы могут переквалифицировать в теракт
 
сенатСШАЗахароваМИД РФНовостиЗарубежьеУкраинаснаряды
 
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