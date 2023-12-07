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Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате - 07.12.2023 Украина.ру
Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 7 декабря в эфире "Соловьев Live" прокомментировала планы США производить на территории Украины снаряды
2023-12-07T10:39
2023-12-07T10:39
2023-12-07T10:39
сенат
сша
захарова
мид рф
новости
зарубежье
украина
снаряды
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"Сегодня утром меня просили прокомментировать, пошли сообщения о том, что Штаты будут на территории Украины производить снаряды, развивать таким образом украинский ВПК и т.д. Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате", - сказала она.Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США. Для рассмотрения проекта в верхней палате конгресса США инициатива должна была получить 60 голосов сенаторов. В результате процедурного голосования законопроект поддержали 49 законодателей, против высказался 51.
https://ukraina.ru/20231207/1051816935.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сенат, сша, захарова, мид рф, новости, зарубежье, украина, снаряды
сенат, США, Захарова, МИД РФ, Новости, Зарубежье, Украина, снаряды
Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 7 декабря в эфире "Соловьев Live" прокомментировала планы США производить на территории Украины снаряды