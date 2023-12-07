Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума - 07.12.2023 Украина.ру
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Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума
Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума - 07.12.2023 Украина.ру
Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума
Товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР
2023-12-07T09:51
2023-12-07T09:51
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владимир путин
товарооборот
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С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.В ноябре товарооборот между странами составил 21,5 миллиарда долларов, что на 8,6% выше, чем в октябре.Россия при этом ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,3 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу увеличить к 2024 году товарооборот до 200 миллиардов долларов.В октябре российский лидер выразил уверенность, что цель будет достигнута. По словам Путина, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года отметка в 200 миллиардов долларов уже достигнута.
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новости, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, владимир путин, товарооборот
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Владимир Путин, товарооборот

Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума

09:51 07.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание совета министров иностранных дел G 20
Заседание совета министров иностранных дел G 20
© Пресс-служба МИД РФ
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Товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР
С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.
В ноябре товарооборот между странами составил 21,5 миллиарда долларов, что на 8,6% выше, чем в октябре.
Россия при этом ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,3 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу увеличить к 2024 году товарооборот до 200 миллиардов долларов.
В октябре российский лидер выразил уверенность, что цель будет достигнута. По словам Путина, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года отметка в 200 миллиардов долларов уже достигнута.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
19 октября, 04:52
Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.
 
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