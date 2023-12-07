https://ukraina.ru/20231207/1051817216.html

Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума

Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума - 07.12.2023 Украина.ру

Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторического максимума

Товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР

2023-12-07T09:51

2023-12-07T09:51

2023-12-07T09:51

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владимир путин

товарооборот

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С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.В ноябре товарооборот между странами составил 21,5 миллиарда долларов, что на 8,6% выше, чем в октябре.Россия при этом ввезла в Китай товаров на 11,2 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,3 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее поставили задачу увеличить к 2024 году товарооборот до 200 миллиардов долларов.В октябре российский лидер выразил уверенность, что цель будет достигнута. По словам Путина, с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года отметка в 200 миллиардов долларов уже достигнута.

https://ukraina.ru/20231019/1050312225.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), си цзиньпин, владимир путин, товарооборот