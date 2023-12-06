https://ukraina.ru/20231206/1051783407.html

Режиссер Константин Харалампидис: Русский солдат всегда кормил с рук детей своих врагов

Режиссер Константин Харалампидис: Русский солдат всегда кормил с рук детей своих врагов - 06.12.2023 Украина.ру

Режиссер Константин Харалампидис: Русский солдат всегда кормил с рук детей своих врагов

Киноальманах "ВСЛУХ!", который снимает компания "АРТОС" – художественная форма, с помощью которой возможно донести в короткой высокохудожественной новелле самые важные мысли и идеи, а искусство сейчас должно остро и чутко реагировать на происходящее в России и за ее пределами

2023-12-06T14:16

2023-12-06T14:16

2023-12-06T14:16

культура

интервью

режиссер

украина

спецоперация

военные

россия

кино

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кинорежиссер, продюсер, соучредитель кинокомпании "АРТОС" Константин Харалампидис.– Константин Леонидович, прежде всего, хотелось бы поговорить о вашем масштабном проекте – киножурнале "ВСЛУХ!". Расскажите о нем, пожалуйста.– Имеет смысл сказать о том, с чего это все началось. Мой партнер, генеральный директор кинокомпании “АРТОС” Евгений Попов (кинопродюсер, партнер Константина Харалампидиса – ред.) разработал концепцию киножурнала “ВСЛУХ!”.Изначально меня несколько смущал этот формат: 3-5 минут, мне казалось, что этого очень мало, чтобы донести мысль до зрителя. Современный зритель, особенно молодёжь, не хочет смотреть большое и глубокое кино, не желая затрачиваться душевно. А ведь настоящее художественное произведение требует участия зрителя. Требует определенной душевной работы.Молодые же люди хотят получить короткий, неглубокий ответ на свой вопрос в красивой упаковке. Они не выдерживают долгих и красивых планов. Для них важно, чтобы всё было коротко, сжато и просто. Но это как раз та простота, которая хуже воровства. И я не хотел идти на поводу у такого зрителя.Но когда мы начали снимать новеллы, я к своему удивлению, обнаружил, что этот короткий формат очень интересен для меня, как режиссера. В небольшой новелле ты можешь рассказать какую-то глубинную, серьезную историю и, при этом не идти на поводу у зрителя-потребителя, которые уже не воспринимают глубинный кинематограф.Такой формат – коротких новелл – оказался очень своевременным. За полтора года работы я полюбил этот жанр, ведь краткость, как говорил великий русский писатель Антон Павлович Чехов, – это сестра таланта. В том смысле, что можно сколько угодно надеяться, что ты снимешь много большого кино... И при этом не снять ничего. А здесь тебе предоставляется возможность снять многочисленные удивительные истории с началом, развитием и финалом.И присутствует тема, которая по-настоящему трогает твое сердце и сердца многочисленных зрителей. Это дорогого стоит. В минувшем году у нас вышло 24 выпуска по три новеллы, в этом году мы выпустили 48 выпусков.– На какую аудиторию нацелен ваш киножурнал?– На совершенно разную, на людей разных возрастов и разных профессий. У нас есть новеллы и для детей, для молодежи и для семейного просмотра. Главное, что есть в журнале, это призыв к традиционным ценностям, которыми всегда жила наша страна.– Я хотела спросить об одной из таких "взрослых" новелл. Возможно, наши читатели тоже встречали ее в интернете, потому что лично я встречала ее очень много раз на самых разных ресурсах.Новелла, если я не ошибаюсь, называется "Надежда": в ней девушка приходит в клинику пластической хирургии, где двое молодых врачей-повес начинают сразу же бороться за ее симпатию, но она говорит им, что служит военным хирургом, а пришла для того, чтобы свести свастику на спине. Увидев следы на ее теле, хирурги обещают сделать операцию быстро и без вознаграждения, а когда девушка уходит, задумываются о том, чтобы отправиться на фронт.Такие эпизоды, связанные с Украиной, с военными действиями — они основаны на реальных событиях? Таких сюжетов много, какие истории на эту тему выбираете?— У нас таких сюжетов очень много. В минувшем году был спецвыпуск, посвященный теме СВО. Я подчеркну: мы снимаем короткое, но художественное кино. Это не агитки. Мы обращаемся к теме СВО, потому что эта тема волнует наши сердца.— Я спрашиваю об этом, потому, что события, о которых мы говорим, происходят прямо сейчас, возможно, в основе сценариев могли оказаться истории настоящих людей, прямо с места событий.— Да, чаще всего основой для новеллы являются реальные события, но это не исключает художественности. Сценарист и режиссер безусловно вносят свою художественную лепту и создают на основе подлинной истории нечто более высокое, обобщающее. [Фёдор] Достоевский прочитал в газете подлинную историю о молодом человеке, который убил старушку-процентщицу. Но благодаря дарованию автора, мы с вами сегодня читаем удивительное художественное произведение, в основе которого лежит правдивая история, которая преображена силою и дарованием художника Достоевского.Вы знаете, совсем недавно у нас вышла новелла о Донбассе, которая называется "Правнук", и я могу вам сказать, что в основе этой новеллы лежат только подлинные события, ни одного слова там нет придуманного. Но то, как это рассказано — в этом, конечно, есть художественная форма.Там молодой человек, вспоминает о том, с чего все началось в 1985 году. Он говорит о времени, в которое он родился, говорит, что это время было таково, что все время ругали прошлое — это время уже постсоветское, 90-е годы. На телевидении, по радио, в печати ругали страну. Но при этом, почему-то, люди вокруг очень тепло вспоминали советскую эпоху.И он вспоминает своего родного дядю, которого едва ли не обличали за то, что он участвовал в войне в Афганистане, что война эта как бы была не нужна, что мы как будто были захватчиками. Этот молодой парень говорит: ведь дядя мой так не считал и не считает, и я так не считаю. Если бы не мы вошли тогда в Афганистан, вошли бы американцы. А почему можно им, а нам нельзя? Ведь наша страна, в отличии от Соединенных Штатов, граничила с Афганистаном.Он говорит: я убежден, что мой дядя защищал мою страну, это было опасно иметь такого соседа, нужно было навести там порядок и это было правильно.А потом, Победа далась слишком дорогой ценой - положили полстраны. Вот эти все мысли внедрялись людям. И этот прадедушка героя, пришел домой из института и умер. Это я был студентом в то время, когда у себя в институте слышал эту гадость от докладчиков. Поэтому, правда это, или художественный вымысел? Это правда.А далее он рассказывает о своем прадедушке, который в 86-м году пришел по приглашению на встречу ветеранов в институт, на которой ветеранам Великой Отечественной войны вручили цветы, а потом рассказали о том, что война эта, в общем-то, была зря, нужно было войти в общеевропейскую семью, быть цивилизованными людьми, а для этого — проиграть, сдаться фашистам, кушать потом немецкие колбаски.Потом этот молодой человек рассказывает о том, как украинские власти, считая, что Мариуполь — это их город, считая, что люди, проживающие в городе Мариуполь — их граждане, загнали их в многоэтажки и стали обстреливать из БТРов и танков. Своих граждан! А потом выдавали эту информацию таким образом, будто бы это делали русские солдаты. Это ложь, художественный вымысел? Нет, это те истории, которые я слушал на Донбассе от местных жителей. Причем от украинцев.— Вы приезжали в Мариуполь?— Конечно.— Вы хотели бы снять кино о Мариуполе? Что это был бы за сюжет?— Я был там и снимал, и скоро выйдет документальное кино. Я снимал, прежде всего людей; я снимал историю о человеке, который руководит мариупольским зоопарком, который спасал животных во время страшных событий. Тогда животные из зоопарка "делились" с людьми своим пайком: были какие-то запасы и это место стало своеобразным ковчегом, когда в городе был голод, люди приходили в это место и директор зоопарка кормил их едой, которая предназначалась животным. Таких историй очень много.— Как называется ваш фильм?— Я пока не знаю. Название родится в последний момент.— До войны вы когда-нибудь бывали на Украине, ваша жизнь была как-нибудь образом связана с Украиной?— Нет, моя жизнь была связана с моей Родиной, с Россией. Я видел, как рождается ложь повсеместно — по всем республикам бывшего Советского Союза. Я не из переобутых патриотов, которые стали с началом СВО кричать "ура", а я всегда кричал, что происходит беда и великая трагедия. Русских гонят из республик, которые всё построили там — школы, дома, институты, заводы, фабрики. Я до сих пор убежден, что в советском прошлом было больше хорошего, чем плохого.— Об этом мы много говорим в контексте Украины. Но одно дело, когда говорим мы, а на днях исполняющий обязанности министра культуры и цифровой политики Украины Ростислав Карандеев очень прямо и четко высказался: "Вся украинская культура и все украинское общество мобилизовано на войну с агрессором".Конечно, влияние пропаганды на украинскую культуру началось не с его словами и не в 2022 году. Украинские деятели искусства, режиссеры, актеры, писатели могли бы этому помешать, как вы считаете?— Вы знаете, все начинается со лжи. Есть такое замечательное стихотворение: "Все начинается с любви", (Роберта Рождественского — ред.) а я его перефразировал. Здесь все начинается со лжи: когда за идеологию берется ложь, ставится во главу угла, когда ложь распространяется практически во всех республиках, включая Украину — причем на Украине это произошло особо извращенным способом… Я осознанно не говорю "в Украине". Это что, сегодня правила русского языка можно изменить?!Почему 20 лет назад считалось правильно говорить "на Украине", а сегодня мы меняем правила — "в Украине"?! Почему, на каком основании? Все подлежит какому-то переформированию, псевдоноваторству. А за этим всем, по существу, стоит желание потакать совершенно низменным националистическим вещам.Возвращаясь к тому, что все начинается со лжи: все республики, включая Украину, поймали на очень простую вещь: на тщеславие. Когда западные товарищи наводняли в умах и сердцах людей, проживающих в разных республиках гордыню и тщеславие… Я подчеркиваю, Украина — не исключение, но, видимо, люди там были настолько готовы ради своей гордыни уничтожить все русское.Где-то еще сохранились островки русской культуры, память о прошлом, памятники Великой Отечественной войне. Допустим, в Республике Узбекистан или в Казахстане. На Украине почва была благодатной, там все это произросло каким-то необычайным образом. Еще нужно учитывать то, что Украина — самая близкая республика, и народ един с русским — это все славяне.И стратегически очень важно было именно туда влезть Западному миру, поэтому была проведена такая активная пропаганда. Ловили людей на том, что "вы — особенные, всегда было главенство России, а вы самостійні (самостоятельные — ред.), независимые". В годы Перестройки в один и тот же день в какой-то из Прибалтийских республик и Грузии — в один и тот же день! — находили массовые захоронения политических жертв Советского Союза. Это не кажется вам странным?Все раздувалось, фальсифицировалось, и люди охотно верили в это: "Я главный, моя страна жила бы лучше без России! Я море выкопал, мой народ выкопал море, и весь мир произошел от украинцев". Точно также весь мир произошел от казахов, и что город Алма-Ата древнее, чем Москва, а государство казахстанское намного древнее, чем российское.Это одна и та же схема, и она не могла зародиться сама по себе. Ее принесли туда враги России. Эти процессы мы с Евгением Поповым знали давно, задолго до СВО, и ждали момента, когда в нашей стране начнут это понимать и пытаться исправить. И защищать наших людей, спасать наших людей в других республиках.— Как в этих созидательных, гуманистических целях может помочь кино?— А вы посмотрите наши новеллы: вы никогда не услышите слов "нужно убивать", "нужно уничтожать". Нет, нужно просвещать, нужно любить, нужно прощать, нужно спасать. А главное — не нести гуманистические идеи, потому что гуманизм — это нравственность без Бога, а нести духовные ценности, христианские ценности.Как говорил преподобный Серафим Саровский: "Спасайся сам, и вокруг тебя тысячи спасутся." Ни в коем случае вы никогда в наших новеллах не услышите призывов к уничтожению украинского населения. Это они готовы уничтожить нас всех, это они готовы стирать с лица земли целые города и свой же народ и стрелять в ноги пленным солдатам... И кастрировать их. Мы не имеем права так поступать.Наш солдат кормил со своих рук детей врагов и будет кормить всегда, до скончания века. Эти ценности мы должны нести в кинематографе.

https://ukraina.ru/20230311/1044255360.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

интервью, режиссер, украина, спецоперация, военные, россия, кино