Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ
09:19 06.12.2023 (обновлено: 09:33 06.12.2023)
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает 6 декабря РИА Новости
"Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - заверили в российском ведомстве.
Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.
Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".
В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".
В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".
С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".
25 октября 2020, 05:00Эксперт объяснил, чем Зеленский похож на старый iPhoneДиректор аналитического центра «Политика», кандидат политических наук Николай Давидюк считает, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует, что его свежие идеи кончились. Об этом 23 октября он заявил на пресс-конференции, которую транслировал Интерфакс-Украина в YouTube