https://ukraina.ru/20231206/1051781593.html

Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ

Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ - 06.12.2023 Украина.ру

Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает 6 декабря РИА Новости

2023-12-06T09:19

2023-12-06T09:19

2023-12-06T09:33

новости

смартфон

сергей лавров

мид рф

геннадий зюганов

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"Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - заверили в российском ведомстве.Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк""Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".

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новости, смартфон, сергей лавров, мид рф, геннадий зюганов