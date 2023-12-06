Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ - 06.12.2023 Украина.ру
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Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ
Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ - 06.12.2023 Украина.ру
Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает 6 декабря РИА Новости
2023-12-06T09:19
2023-12-06T09:33
новости
смартфон
сергей лавров
мид рф
геннадий зюганов
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"Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - заверили в российском ведомстве.Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк""Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".
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новости, смартфон, сергей лавров, мид рф, геннадий зюганов
Новости, смартфон, Сергей Лавров, МИД РФ, Геннадий Зюганов

Лавров заменил свой iPhone на смартфон другого производителя — МИД РФ

09:19 06.12.2023 (обновлено: 09:33 06.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров давно отказался от iPhone. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, передает 6 декабря РИА Новости
"Сергей Викторович давно отказался от iPhone. Поменял его на аппарат другого производителя", - заверили в российском ведомстве.
Накануне лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов признался представителю Смоленской области, что у него в карманах брюк нет ничего российского. Соответствующую видеозапись опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"Вот у меня американский шпион в кармане. А в другом кармане китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?", - спросил Зюганов.
Его заверили, что "когда-нибудь сделаем".

В начале июня в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".
С тех пор от использования iPhone в служебных целях отказались, в частности, в Минтрансе, Минпромторге, Минцифры, Ростехе, Росавиации и РЖД. В конце августа о запрете для сотрудников использования техники Apple заявил "Камаз".
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 05:00
Эксперт объяснил, чем Зеленский похож на старый iPhoneДиректор аналитического центра «Политика», кандидат политических наук Николай Давидюк считает, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует, что его свежие идеи кончились. Об этом 23 октября он заявил на пресс-конференции, которую транслировал Интерфакс-Украина в YouTube
 
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