"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах - 06.12.2023 Украина.ру
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"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах
"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах - 06.12.2023 Украина.ру
"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах не становиться диктатором и не мстить, но закрыть границы для мигрантов в первый же день. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Айова, которая транслировалась телеканалом Fox News
2023-12-06T07:17
2023-12-06T07:17
новости
сша
президентские выборы
дональд трамп
джо байден
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Президент США Джо Байден ранее на встрече со спонсорами утверждал, что Трамп в случае победы на выборах будет "мстить". Он также заявил, что повторно баллотировался на пост главы государства ради недопущения победы экс-президента.Трамп, выступая перед сторонниками, подчеркнул, что злоупотребляют властью как раз руководящие сейчас страной демократы."Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам", - возмутился он.Трампу в рамках четырёх уголовных дел в общей сложности было предъявлено 91 обвинение. Республиканский лидер называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему с триумфом вернуться в Белый дом.Айова открывает сезон предварительных выборов в рамках президентской кампании. На конференции республиканцев, которая пройдёт в штате 15 января 2024 года, будут определены 40 делегатов на национальный партийный съезд. Они будут распределяться между кандидатами на высший государственный пост пропорционально на основе общего голосования в штате.
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новости, сша, президентские выборы, дональд трамп, джо байден
Новости, США, президентские выборы, Дональд Трамп, Джо Байден

"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах

07:17 06.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Vox EspañaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© commons.wikimedia.org / Vox España
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах не становиться диктатором и не мстить, но закрыть границы для мигрантов в первый же день. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Айова, которая транслировалась телеканалом Fox News
"Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - сказал Трамп.
Президент США Джо Байден ранее на встрече со спонсорами утверждал, что Трамп в случае победы на выборах будет "мстить". Он также заявил, что повторно баллотировался на пост главы государства ради недопущения победы экс-президента.
Трамп, выступая перед сторонниками, подчеркнул, что злоупотребляют властью как раз руководящие сейчас страной демократы.
"Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам", - возмутился он.
Трампу в рамках четырёх уголовных дел в общей сложности было предъявлено 91 обвинение. Республиканский лидер называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему с триумфом вернуться в Белый дом.
Айова открывает сезон предварительных выборов в рамках президентской кампании. На конференции республиканцев, которая пройдёт в штате 15 января 2024 года, будут определены 40 делегатов на национальный партийный съезд. Они будут распределяться между кандидатами на высший государственный пост пропорционально на основе общего голосования в штате.
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря, 10:15
Трамп объявил Байдену "праведный крестовый поход" - Daily CallerЭкс-президент США Дональд Трамп назвал свое возвращение в политику величайшим в истории, а также "праведным крестовым походом" против президента США Джо Байдена. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в штате Айова, сообщает издание Daily Caller
 
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Заголовок открываемого материала
07:38Проверки на границе Польши и Украины привели к "странным вещам" – Do Rzeczy
07:17"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах
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