https://ukraina.ru/20231206/1051779578.html

"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах

"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах - 06.12.2023 Украина.ру

"Я не буду диктатором": Трамп рассказал о первых шагах после победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах не становиться диктатором и не мстить, но закрыть границы для мигрантов в первый же день. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Айова, которая транслировалась телеканалом Fox News

2023-12-06T07:17

2023-12-06T07:17

2023-12-06T07:17

новости

сша

президентские выборы

дональд трамп

джо байден

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Президент США Джо Байден ранее на встрече со спонсорами утверждал, что Трамп в случае победы на выборах будет "мстить". Он также заявил, что повторно баллотировался на пост главы государства ради недопущения победы экс-президента.Трамп, выступая перед сторонниками, подчеркнул, что злоупотребляют властью как раз руководящие сейчас страной демократы."Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам", - возмутился он.Трампу в рамках четырёх уголовных дел в общей сложности было предъявлено 91 обвинение. Республиканский лидер называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему с триумфом вернуться в Белый дом.Айова открывает сезон предварительных выборов в рамках президентской кампании. На конференции республиканцев, которая пройдёт в штате 15 января 2024 года, будут определены 40 делегатов на национальный партийный съезд. Они будут распределяться между кандидатами на высший государственный пост пропорционально на основе общего голосования в штате.

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новости, сша, президентские выборы, дональд трамп, джо байден