Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico - 05.12.2023 Украина.ру
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Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico
Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico - 05.12.2023 Украина.ру
Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico
В Париже полагают, что лидера Венгрии все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС, пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников
2023-12-05T17:16
2023-12-05T17:16
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.Мишель ради этого прекратит свою поездку в Пекин и вернется в Париж. Он опасается, что Орбан сорвет саммит лидеров ЕС, который состоится в конце года. 4 декабря венгерский премьер направил письмо Мишелю с призывом вычеркнуть переговоры о вступлении Украины из повестки предстоящего саммита Европейского совета.Источник Politico отметил, что есть вероятность найти взаимопонимание с Орбаном. Он просто "повысил ставки", чтобы получить больше финансирования от союза."Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", — сказал он.Ожидается, что диалог Орбана и Мишеля состоится в конце недели.Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".
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новости, новости украины, ес, украина-ес, польша, виктор орбан, франция
Новости, Новости Украины, ЕС, Украина-ЕС, Польша, Виктор Орбан, Франция

Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico

17:16 05.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В Париже полагают, что лидера Венгрии все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС, пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.
Мишель ради этого прекратит свою поездку в Пекин и вернется в Париж. Он опасается, что Орбан сорвет саммит лидеров ЕС, который состоится в конце года. 4 декабря венгерский премьер направил письмо Мишелю с призывом вычеркнуть переговоры о вступлении Украины из повестки предстоящего саммита Европейского совета.

"Я со всем уважением призываю вас не приглашать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", – написал Орбан.

Источник Politico отметил, что есть вероятность найти взаимопонимание с Орбаном. Он просто "повысил ставки", чтобы получить больше финансирования от союза.
"Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", — сказал он.
Ожидается, что диалог Орбана и Мишеля состоится в конце недели.
Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".
Орбан
6 октября, 22:07
Евросоюз нуждается в Грузии – ОрбанГрузия очень нужна Евросоюзу, отсутствие у страны статуса кандидата в ЕС – несправедливое допущение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
 
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