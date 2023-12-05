https://ukraina.ru/20231205/1051768466.html

Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico

Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico - 05.12.2023 Украина.ру

Макрон позвал Орбана уговаривать на членство Украины в ЕС – Politico

В Париже полагают, что лидера Венгрии все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС, пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников

2023-12-05T17:16

2023-12-05T17:16

2023-12-05T17:16

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен в Париж на встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Цель её – достичь компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу.Мишель ради этого прекратит свою поездку в Пекин и вернется в Париж. Он опасается, что Орбан сорвет саммит лидеров ЕС, который состоится в конце года. 4 декабря венгерский премьер направил письмо Мишелю с призывом вычеркнуть переговоры о вступлении Украины из повестки предстоящего саммита Европейского совета.Источник Politico отметил, что есть вероятность найти взаимопонимание с Орбаном. Он просто "повысил ставки", чтобы получить больше финансирования от союза."Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", — сказал он.Ожидается, что диалог Орбана и Мишеля состоится в конце недели.Орбан ранее заявлял, что "членство Украины в Евросоюзе несовместимо с национальными интересами Венгрии" и что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "хочет навязать нам вступление Украины в ЕС, не оценивая последствий для европейских налогоплательщиков и фермеров".

https://ukraina.ru/20231006/1049979038.html

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