В "Приватбанк" трудоустроили 6500 мужчин с бронью от мобилизации - 05.12.2023 Украина.ру
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В "Приватбанк" трудоустроили 6500 мужчин с бронью от мобилизации
В "Приватбанк" трудоустроили 6500 мужчин с бронью от мобилизации - 05.12.2023 Украина.ру
В "Приватбанк" трудоустроили 6500 мужчин с бронью от мобилизации
В украинском "ПриватБанке" работает 6,5 тысяч мужчин с "бронью" от мобилизации, сообщил украинский блогер Михаил Шнайдер
2023-12-05T16:34
2023-12-05T16:34
новости
украина
приватбанк
мобилизация
всу
вооруженные силы украины
уклонисты
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Шнайдер утверждает, что в то время, как сотрудники военкоматов отлавливают мужчин призывного возраста не только на улицах, но и на рабочих местах, ему удалось получить инсайдерскую информацию.Он задался двумя вопросами. Во-первых, не могут ли мужчин на их местах заменить женщины."А второе - почему [военкоматы] заставляют работодателей по всей стране сдавать списки призывников, а госбанк, который должен привести пример, скрывает своих работников от мобилизации?" - написал Шнайдер.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
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новости, украина, приватбанк, мобилизация, всу, вооруженные силы украины, уклонисты
Новости, Украина, Приватбанк, мобилизация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, уклонисты

В "Приватбанк" трудоустроили 6500 мужчин с бронью от мобилизации

16:34 05.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк"ПриватБанк"приостановил работу в Донецкой и Луганской областях
ПриватБанкприостановил работу в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В украинском "ПриватБанке" работает 6,5 тысяч мужчин с "бронью" от мобилизации, сообщил украинский блогер Михаил Шнайдер
Шнайдер утверждает, что в то время, как сотрудники военкоматов отлавливают мужчин призывного возраста не только на улицах, но и на рабочих местах, ему удалось получить инсайдерскую информацию.

"Например, только в одном государственном "ПриватБанке" есть 6500 человек, у которых "броня". На самом деле это 15 батальонов по 430 человек. Маленькая армия", - пишет блогер.

Он задался двумя вопросами. Во-первых, не могут ли мужчин на их местах заменить женщины.
"А второе - почему [военкоматы] заставляют работодателей по всей стране сдавать списки призывников, а госбанк, который должен привести пример, скрывает своих работников от мобилизации?" - написал Шнайдер.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
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