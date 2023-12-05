https://ukraina.ru/20231205/1051741892.html

Лондон опроверг "взлом" крупнейшего хранилища плутония хакерами из России и КНР

Лондон опроверг "взлом" крупнейшего хранилища плутония хакерами из России и КНР - 05.12.2023 Украина.ру

Лондон опроверг "взлом" крупнейшего хранилища плутония хакерами из России и КНР

Власти Великобритании опровергают факты хакерского взлома системы ядерного комплекса "Селлафилд", о которых ранее сообщила газета Guardian. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства

2023-12-05T05:08

2023-12-05T05:08

2023-12-05T05:08

новости

великобритания

ядерная безопасность

кибербезопасность

хакер

русофобия

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По утверждению издания, хакеры, якобы связанные с Россией и Китаем, неоднократно атаковали один из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд", расположенный на севере Англии на побережье Ирландского моря и являющийся крупнейшем на Земле хранилищем плутония и ядерных отходов."У нас нет данных или улик, чтобы предполагать, что сеть "Селлафилд" была успешно атакована государственными субъектами, как это описывает Guardian. Наши системы мониторинга надёжны, и мы с высокой степенью уверенности можем полагать, что в нашей системе нет такого вредоносного программного обеспечения", - говорится в правительственном заявлении.По словам чиновников, Guardian перед публикацией статьи получила соответствующий комментарий властей, также опровергающих ряд неточностей в журналистском расследовании газеты. Власти подчёркивают, что газета не предоставила каких-то доказательств, подтверждающих хакерские атаки.Guardian ранее опубликовала результаты собственного расследования, из которого следует, что один из крупнейших ядерных комплексов Великобритании "Селлафилд" неоднократно атаковали хакеры, якобы связанные с Россией и Китаем. Издание утверждает, что высокопоставленные работники предприятия неоднократно скрывали факты взломов, первые признаки которых были зафиксированы в 2015 году.Скрытое шпионское программное обеспечение, внедрённое в систему "Селлафилда" могло дать доступ к инструкциям на случай атаки на Великобританию, аварийных ядерных ситуаций, а также к записям о перевозке ядерных отходов и их утилизации.

https://ukraina.ru/20231130/1051619752.html

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новости, великобритания, ядерная безопасность, кибербезопасность, хакер, русофобия