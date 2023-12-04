Конфликт на Украине поднял спрос на оружие, но бенефициар пока что Rheinmetal из ФРГ - 04.12.2023 Украина.ру
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Конфликт на Украине поднял спрос на оружие, но бенефициар пока что Rheinmetal из ФРГ
Конфликт на Украине поднял спрос на оружие, но бенефициар пока что Rheinmetal из ФРГ - 04.12.2023 Украина.ру
Конфликт на Украине поднял спрос на оружие, но бенефициар пока что Rheinmetal из ФРГ
Конфликт на Украине и напряженность в мире увеличили спрос на вооружение, пишет немецкое издание Tagesschau
2023-12-04T15:09
2023-12-04T15:09
новости
германия
сша
украина
конфликт
ближний восток
rheinmetall ag
оружие
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Издание приводит отчёт исследовательского института мира SIPRI в Стокгольме, в котором проанализировали спрос на оружие.Отмечается, что конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение. При этом, не все предприятия это ощутили, исследователи отмечают, что это отголоски пандемии коронавируса."Мы видим, что компании по-прежнему испытывают проблемы с цепочками поставок, а их продажи и объемы производства растут гораздо медленнее, чем ожидалось", — говорит директор SIPRI Дэн Смит. "Оружие, поставленное в Украину, поступило из существующих запасов в 2022 году и в значительной степени в этом году", добавил он.Отмечается, что помимо медленных цепочек поставок, на производство также влияют нехватка рабочей силы и рост затрат. А создание сложных систем вооружения требует больших усилий.Немецкий концерн Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, пишет Tagesschau.Крупнейшая в мире оружейная компания, американская компания Lockheed Martin, пережила спад почти на девять процентов. Тем не менее, Смит подозревает, что вскоре ситуация в отрасли станет намного лучше. Торговля оружием – это бизнес, который длится многие годы от заказа до поставки. И книги заказов полны.Конфликт на Украине является основным фактором увеличения спроса на оружие, говорит директор SIPRI.Китайская национальная газете Global Times ранее сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли"."Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны.
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новости, германия, сша, украина, конфликт, ближний восток, rheinmetall ag, оружие
Новости, Германия, США, Украина, конфликт, Ближний Восток, Rheinmetall AG, оружие

Конфликт на Украине поднял спрос на оружие, но бенефициар пока что Rheinmetal из ФРГ

15:09 04.12.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота Климовского специализированного патронного завода
Работа Климовского специализированного патронного завода - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Конфликт на Украине и напряженность в мире увеличили спрос на вооружение, пишет немецкое издание Tagesschau
Издание приводит отчёт исследовательского института мира SIPRI в Стокгольме, в котором проанализировали спрос на оружие.
Отмечается, что конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение. При этом, не все предприятия это ощутили, исследователи отмечают, что это отголоски пандемии коронавируса.
"Мы видим, что компании по-прежнему испытывают проблемы с цепочками поставок, а их продажи и объемы производства растут гораздо медленнее, чем ожидалось", — говорит директор SIPRI Дэн Смит. "Оружие, поставленное в Украину, поступило из существующих запасов в 2022 году и в значительной степени в этом году", добавил он.
Отмечается, что помимо медленных цепочек поставок, на производство также влияют нехватка рабочей силы и рост затрат. А создание сложных систем вооружения требует больших усилий.
Немецкий концерн Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, пишет Tagesschau.
Крупнейшая в мире оружейная компания, американская компания Lockheed Martin, пережила спад почти на девять процентов. Тем не менее, Смит подозревает, что вскоре ситуация в отрасли станет намного лучше. Торговля оружием – это бизнес, который длится многие годы от заказа до поставки. И книги заказов полны.
"Я ожидаю, что топ-100 восстановит свои позиции в ближайшие два года, а продажи значительно вырастут в оставшуюся часть десятилетия. Если только не утихнут войны и вооруженные конфликты в мире, а также геополитическая напряженность", - издание цитирует Смита.
Конфликт на Украине является основным фактором увеличения спроса на оружие, говорит директор SIPRI.
Китайская национальная газете Global Times ранее сообщила, что США являются одной из немногих стран, кто может использовать конфликт для получения "отвратительной прибыли".
"Быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными точками нестабильности в прошлом", - пишет издание.
Издание обратило внимание на рост акций американских оборонных компаний за последнюю неделю. В частности, акции компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman продемонстрировали лучшие показатели с 2020 года.
По сообщениям СМИ, больше всего от этих конфликтов выиграли гиганты военно-промышленного комплекса "большой пятерки" - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они регулярно делят контракты Пентагона на сумму более 150 миллиардов долларов ежегодно.
Во время конфликта на Украине вышеупомянутые компании не только продали Украине большое количество военной техники, но и использовали возможность продавать свою продукцию в другие европейские страны.
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
07:14
Как на самом деле в Германии относятся к конфликту между Россией и Украиной и вмешательству в него НАТО30 ноября в телефонном разговоре с президентом Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил ему свою "непоколебимую поддержку". Но все ли его сограждане одобряют такую политику разжигания и затягивания военной конфронтации?
 
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