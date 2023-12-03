https://ukraina.ru/20231203/1051678818.html

На воде и под водой. Политический эксперт рассказал, когда новые морские дроны защитят Крымский мост

На воде и под водой. Политический эксперт рассказал, когда новые морские дроны защитят Крымский мост - 03.12.2023 Украина.ру

На воде и под водой. Политический эксперт рассказал, когда новые морские дроны защитят Крымский мост

Новые морские дроны будут обеспечивать безопасность объектов от Крымского моста до газопроводов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2023-12-03T04:30

2023-12-03T04:30

2023-12-03T04:30

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дроны

бпла

катер

разработки

беспилотники

kmz (кингисеппский машиностроительный завод)

сво

десант

крым

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До конца года Минобороны РФ получит первые морские дроны российского производства. Речь идет об опытной партии из десяти штук. Безэкипажные катера пройдут испытание в зоне СВО.Нужно понимать, что армия РФ не делает ставку на дроны, как это характерно для ВСУ, которые ведут асимметричную войну, где морские подводные и надводные беспилотники играют главную роль, рассказал эксперт.Новые аппараты будут обеспечивать безопасность объектов от Крымского моста и газопроводов по дну Черного моря. Безэкипажные катера будут заниматься подводным и надводным патрулированием, разминированием и уничтожением дронов ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, дроны, бпла, катер, разработки, беспилотники, kmz (кингисеппский машиностроительный завод), сво, десант, крым, черное море, газопровод, минобороны рф