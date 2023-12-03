https://ukraina.ru/20231203/1051678818.html
На воде и под водой. Политический эксперт рассказал, когда новые морские дроны защитят Крымский мост
На воде и под водой. Политический эксперт рассказал, когда новые морские дроны защитят Крымский мост - 03.12.2023 Украина.ру
На воде и под водой. Политический эксперт рассказал, когда новые морские дроны защитят Крымский мост
Новые морские дроны будут обеспечивать безопасность объектов от Крымского моста до газопроводов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
2023-12-03T04:30
2023-12-03T04:30
2023-12-03T04:30
новости
дроны
бпла
катер
разработки
беспилотники
kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
сво
десант
крым
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До конца года Минобороны РФ получит первые морские дроны российского производства. Речь идет об опытной партии из десяти штук. Безэкипажные катера пройдут испытание в зоне СВО.Нужно понимать, что армия РФ не делает ставку на дроны, как это характерно для ВСУ, которые ведут асимметричную войну, где морские подводные и надводные беспилотники играют главную роль, рассказал эксперт.Новые аппараты будут обеспечивать безопасность объектов от Крымского моста и газопроводов по дну Черного моря. Безэкипажные катера будут заниматься подводным и надводным патрулированием, разминированием и уничтожением дронов ВСУ, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051637803.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, бпла, катер, разработки, беспилотники, kmz (кингисеппский машиностроительный завод), сво, десант, крым, черное море, газопровод, минобороны рф
Новости, дроны, БПЛА, катер, разработки, беспилотники, KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), СВО, десант, Крым, Черное море, газопровод, Минобороны РФ
На воде и под водой. Политический эксперт рассказал, когда новые морские дроны защитят Крымский мост
Новые морские дроны будут обеспечивать безопасность объектов от Крымского моста до газопроводов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян