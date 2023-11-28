https://ukraina.ru/20231128/1051432174.html

Владимир Ераносян: Россия готовит "беспилотный ответ" на террор ВСУ против Крымского моста

Владимир Ераносян: Россия готовит "беспилотный ответ" на террор ВСУ против Крымского моста - 28.11.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян: Россия готовит "беспилотный ответ" на террор ВСУ против Крымского моста

ВСУ ведут ассиметричную террористическую войну, где морские подводные и надводные дроны играют первостепенную роль, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2023-11-28T05:35

2023-11-28T05:35

2023-11-28T05:35

интервью

владимир ераносян

всу

крымский мост

дроны

беспилотники

крым

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До конца года Минобороны РФ получит первые морские доны отечественного производства. Речь идет об опытной партии из десяти штук. Безэкипажные катера пройдут испытание в зоне специальной военной операции.Боевые машины способны преодолевать более 200 км. Дроны могут нести до 600 кг взрывчатки, двигаясь со скоростью до 80 км в час.- Владимир, какую роль в зоне СВО могут сыграть эти аппараты?- Мы не делаем ставку на дроны, потому что это характерно для ВСУ, которые ведут ассиметричную войну, где морские подводные и надводные дроны играют первостепенную роль. Наши же дроны направлены на обнаружение противника как под водой, так и над водой. Работать они будут в кооперации с патрульными кораблями и с десантными группами, водолазами. Дроны будут обеспечивать безопасность инфраструктурных объектов от Крымского моста и газопроводов по дну Черного моря.То есть дроны будут заниматься подводным и надводным патрулированием, разминированием и уничтожением дронов противника. То есть на эти вызовы будут отвечать наши беспилотные аппараты.- В начале ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что началось строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом. Необходимость в новом логистическом маршруте возникла из-за того, что мы не можем защитить Крымский мост от ударов ВСУ?- Нет. Нужна логистическая альтернатива снабжению войск и гражданско-пассажирским перевозкам, менее затратная для простых граждан. Наши строители поднаторели в работах по обеспечению магистральных линий, это касается и строительства мостов, и великолепной трассы "Таврида".- А защитить сможем эту железнодорожную ветку? Она же станет приоритетной мишенью для ракетных ударов и атак БПЛА из-за близости к фронту?- Побережье Азовского моря, внутреннего моря России, находится достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. Что касается дальнобойных ракет, которые противник применял по нашим инфраструктурным объектам, то они будут перехвачены всеми видами систем ПВО: от "Торов", "Буков" до С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф". При строительстве таких объектов предусматривается защита их ПВО.Мы столкнулись с террористами, поэтому проблемы безопасности решаются разнонаправленными действиями. Это единая система управления, тактические звенья ПВО и антидиверсионные подразделения. Решением министра обороны. бригады морской пехоты будут переформатирована в дивизии. Вырастет не только их численный состав, но и огневые возможности. Будут добавлены и подразделения патрулирования на быстроходных катерах.- А какие преимущества в военном смысле нам даст новая железнодорожная магистраль, которая будет проложена от Ростова до Крыма по новым регионам?- Напомню, в Ростове находится штаб округа. Кроме того, это возможность быстрой переброски тяжелого вооружения, чтобы усилить группировки войск в зоне СВО в случае необходимости. Железнодорожный транспорт наиболее оптимальный способ доставки такого вооружения. Не всякий военно-транспортный самолёт поднимет на борт большое количество вооружения, особенно гусеничную технику. У десантных кораблей тоже есть свои ограничения.

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https://ukraina.ru/20231127/1051405411.html

https://ukraina.ru/20231127/1051357543.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир ераносян, всу, крымский мост, дроны, беспилотники, крым