https://ukraina.ru/20231202/1051688871.html

Лавров обыграл ОБСЕ. Но России эта организация всё более безразлична

Лавров обыграл ОБСЕ. Но России эта организация всё более безразлична - 02.12.2023 Украина.ру

Лавров обыграл ОБСЕ. Но России эта организация всё более безразлична

Руководство ОБСЕ дало 1 декабря мастер-класс лицемерия: потребовало вернуть Украине территории в границах 1991 года – и в то же время поддержало независимость самопровозглашённой "Республики Косово".

2023-12-02T06:17

2023-12-02T06:17

2023-12-02T06:17

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Второй день заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье прошёл под знаком пресс-конференций – руководства этой организации и главы МИД РФ. Сергей Лавров выиграл это своеобразное соревнование как "по очкам", так и по сути.На пресс-конференции главы российской дипломатии, которая был открыта для всех журналистов, аккредитованных на СМИД ОБСЕ, яблоку было негде упасть. Все места в большом конференц-зале спортивного центра имени Бориса Трайковского были заняты, десятки журналистов стояли вдоль стен. Именно в связи с необходимостью как-то разместить всех желающих начало пресс-конференции было отложено, но меньше чем на десять минут.В своём кратком вступительном слове Сергей Лавров развил тему, поднятую накануне на пленарном заседании – о плачевном состоянии, деградации ОБСЕ. По его словам, главной темой 30-й, юбилейной министерской встречи, де-факто стало продление на несколько месяцев полномочий четырёх комиссаров ОБСЕ – по СМИ и т.п."Македонское председательство выдвинуло правильный девиз – всё "это о людях" ("It’s about people"). Вчера во время рабочего ланча обращал внимание коллег на то, что я исходил из того, что когда мы говорим "это о людях", то имеем в виду всех граждан стран-членов ОБСЕ и даже "неграждан", которые сохраняются в этом позорном качестве в Латвии и Эстонии. На самом деле получается, что весь "сыр-бор" и беспокойство о людях – это о тех четырёх, возглавляющих различные подразделения ОБСЕ. По крайней мере, из нервного "активизма" наших западных коллег другого вывода сделать не могу", – иронично заявил Лавров.По словам главы МИД РФ, ему "безразлично, чем закончатся эти "посиделки" и попытки выторговать лишний день/неделю, чтобы продолжалось грубейшее попрание всех принципов ОБСЕ по линии руководителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, "контролёра" СМИ и людей, которые занимаются правами национальных меньшинств".Слово "безразличие" по отношению к ОБСЕ стало своеобразным рефреном на пресс-конференции Сергея Лаврова. Когда российские журналисты спросили его, увеличились ли шансы на сохранение ОБСЕ, глава МИД ответил так: "Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ. Много разных чувств возникало вчера в ходе заседания, рабочего ланча, когда общались в коридорах. Сегодня они укрепляются. Самое главное ощущение – безразличие. Организация превратила себя в нечто, что у меня вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет".После этого возможность задать вопрос получила журналистка немецкого правительственного медиа-сервиса Deutsche Welle*, которая сразу же исказила слова Лаврова. "Сегодня Вы ясно сказали, что не верите в яркое будущее ОБСЕ. Вы говорите о коллапсе организации, о том, что она уже не играет своей ключевой роли. Планируете ли Вы в таком случае выходить из организации?" – звучал её вопрос.Глава МИД РФ ответил достаточно резко. "Цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ. Не знаю, где Вы получали образование журналиста. Вы задали вопрос, планируем ли мы выйти из организации, я ответил, чтобы Вы цитировали меня правильно. Знаю, что у Вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Мы наших журналистов уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции", – сказал он, явно намекая на опубликованный в конце октября 2023 года в Германии "манифест" из 50 пунктов, в которых указана единственно правильная трактовка различных событий.Естественно, на пресс-конференции не обошлось и без упоминания Украины. Сам Лавров ещё во вступительном слове напомнил реакцию ОБСЕ, когда после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года началась "антитеррористическая операция" киевского нацистского режима по подавлению Донбасса, жители которого отказались принимать преступный переворот и власть. Кстати, вопрос об Украине стал лишь седьмым по счёту, что отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Македонские журналисты поинтересовались, есть ли возможность мирного соглашения с Украиной, и что для этого нужно. В ответ Сергей Лавров подробно изложил историю того, как весной 2022 года на переговорах в Стамбуле была достигнута договорённость об условиях мира, но киевские власти отказались её выполнять после приказа из Лондона "давайте просто воевать". Кроме того, специальным декретом Владимира Зеленского любые переговоры с Россией были запрещены. "Для того чтобы начинать политический процесс, нужны двое, как в танго. Ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", – сказал Лавров.Глава российской дипломатии также напомнил, что Конституция Украины гарантирует широкие права "русским и другим национальным меньшинствам": обучения на родном языке, сохранение их культурной, этнической, языковой, религиозной самобытности, отсутствие привилегий по этническим, языковым или иным признакам. По словам Лаврова, Россия не видит каких-либо причин, по которым её цели в СВО должны пересматриваться, "хотя бы ради того, чтобы вернуть этих людей к выполнению собственной Конституции".Но в этом процессе РФ вряд ли сможет рассчитывать на поддержку такой лицемерной организации, как ОБСЕ, что продемонстрировала пресс-конференция её руководства. Её несколько раз переносили, потому что Совет министров иностранных дел ОБСЕ долго рассматривал упомянутые Сергеем Лавровым кадровые вопросы. Когда через час с лишним после первоначально назначенного времени журналистов всё же пригласили в зал пленарных заседаний, им пришлось ещё почти полчаса ждать появления спикеров – действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Северной Македонии Буяра Османи, будущего председателя организации Иана Борга, министра иностранных дел Мальты (к этой стране переходит председательство в 2024 году), и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид.Они вышли к прессе в отличном настроении, и Османи сразу же заявил, будто заочно дискутируя с Лавровым, что "ОБСЕ сохранено!" Главным подтверждением этого, по его мнению, служит тот факт, что все 57 стран консенсусом утвердили страну, которая будет председательствовать в ОБСЕ в следующем году (США продавливали на это место русофобскую Эстонию, но России удалось этого не допустить). А второе подтверждение – продление на 9 месяцев полномочий комиссаров ОБСЕ по национальным меньшинствам, свободе прессы и правам человека, а также генерального секретаря организации. Так что Хельга Шмид не зря улыбалась шире коллег по подиуму.Вся троица дежурно критиковала "российскую агрессию против Украины", в то же самое время выдвинув РФ претензии в том, что Москва с 2021 года отказывается голосовать за полноценный бюджет ОБСЕ (с тех пор организация живёт по временной смете). Однако об исключении России из ОБСЕ речь не идёт, отметил Буяр Османи в ответ на прямой вопрос об этом от испанского агентства EFE.Он сказал, что этому мешают два момента: юридический, который требует согласия 56 из 57 членов ОБСЕ для исключения одного из членов организации, и политический, поскольку некоторые члены считают организацию форумом для диалога между странами с разными взглядами."Однажды в 1992 году принцип "консенсус минус один" был использован, когда Югославия была исключена из организации за массовые нарушения прав человека. Но мы считаем, что сегодня этот принцип не работает, поскольку в ОБСЕ существуют разные мнения", – сказал глава северомакедонского МИД.При этом именно ответ на вопрос относительно ситуации на территории бывшей Югославии продемонстрировал запредельное лицемерие пока ещё председателя ОБСЕ. Буяр Османи неоднократно заявлял, что "суверенитет Украины должен быть восстановлен в границах 1991 года", а один раз даже сказал, что для него и для ОБСЕ "государственные границы являются священными".Но буквально через несколько минут после этого, отвечая на вопрос британского журналиста албанского происхождения об отношении к Косово, Османи (тоже албанец, кстати) напомнил, что Северная Македония одной из первых признала независимость самопровозглашённой "Республики Косово", а он лично надеется, что рано или поздно это "государство" станет членом ОБСЕ.Напомню, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999 год) Сербия сохраняет суверенитет над автономным краем Косово и Метохия (КиМ). Однако фактически его территория была оккупирована войсками НАТО, которые позволили местным албанцам в 2008 году провозгласить "Республику Косово". При этом никакого референдума по этому поводу в КиМ не проводилось, а власти в Приштине продолжают терроризировать оставшихся в крае сербов, отказываясь создать автономное Сообщество сербских муниципалитетов, хотя обязались это сделать ещё в 2013 году.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231201/1051648999.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, сергей лавров, россия, обсе, украина, сербия, косово, оон