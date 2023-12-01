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США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ

США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ - 01.12.2023 Украина.ру

США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ

США предоставили Израилю примерно 15 тысяч бомб, в том числе противобункерные, около 57 тысяч артиллерийских снарядов, а также десятки тысяч других видов оружия для бомбёжек сектора Газа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявления официальных лица США

2023-12-01T23:01

2023-12-01T23:01

2023-12-01T23:01

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Ранее сообщалось, что отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые отличаются от способов поддержки Украины. В эфире индийского телеканала WION заявляли, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху. Позже президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press жаловался, что из-за военного конфликта в Израиле западные страны сократили поставки помощи Украине. По его словам, война между Израилем и ХАМАС "угрожает затмить конфликт на Украине, поскольку конкурирующие политические программы и ограниченность ресурсов ставят под угрозу поток западной военной помощи Киеву".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сша, военная помощь, военная техника, сво