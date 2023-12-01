США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ - 01.12.2023 Украина.ру
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США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ
США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ - 01.12.2023 Украина.ру
США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ
США предоставили Израилю примерно 15 тысяч бомб, в том числе противобункерные, около 57 тысяч артиллерийских снарядов, а также десятки тысяч других видов оружия для бомбёжек сектора Газа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявления официальных лица США
2023-12-01T23:01
2023-12-01T23:01
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украина
израиль
палестино-израильский конфликт
ближний восток
сша
военная помощь
военная техника
сво
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Ранее сообщалось, что отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые отличаются от способов поддержки Украины. В эфире индийского телеканала WION заявляли, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху. Позже президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press жаловался, что из-за военного конфликта в Израиле западные страны сократили поставки помощи Украине. По его словам, война между Израилем и ХАМАС "угрожает затмить конфликт на Украине, поскольку конкурирующие политические программы и ограниченность ресурсов ставят под угрозу поток западной военной помощи Киеву".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток, сша, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, США, военная помощь, военная техника, СВО

США поставили Израилю тысячи бомб и артиллерийских снарядов – WSJ

23:01 01.12.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкИзраильские резервисты входят в сектор Газа
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости
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США предоставили Израилю примерно 15 тысяч бомб, в том числе противобункерные, около 57 тысяч артиллерийских снарядов, а также десятки тысяч других видов оружия для бомбёжек сектора Газа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на заявления официальных лица США
"По словам официальных лиц, поставки оружия, в том числе примерно 15 000 бомб и 57 000 артиллерийских снарядов, начались вскоре после нападения 7 октября и продолжаются в последние дни. Ранее США не сообщали ни об общем количестве оружия, которое они отправили Израилю, ни о передаче 100 2000-фунтовых противобункерных бомб BLU-109", – сказано в статье.
Ранее сообщалось, что отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые отличаются от способов поддержки Украины.
В эфире индийского телеканала WION заявляли, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху.
Позже президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press жаловался, что из-за военного конфликта в Израиле западные страны сократили поставки помощи Украине. По его словам, война между Израилем и ХАМАС "угрожает затмить конфликт на Украине, поскольку конкурирующие политические программы и ограниченность ресурсов ставят под угрозу поток западной военной помощи Киеву".
 
НовостиУкраинаИзраильПалестино-израильский конфликтБлижний ВостокСШАвоенная помощьвоенная техникаСВО
 
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