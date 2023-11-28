США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ - 28.11.2023 Украина.ру
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США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ
США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ - 28.11.2023 Украина.ру
США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ
Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху. Об этом сообщили в эфире индийского телеканала WION
2023-11-28T20:02
2023-11-28T20:02
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
сша
военная помощь
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Отмечается, что такое предложение также позволит выйти за рамки очерченного бюджета и пополнить оружейные склады США в этой стране. Наряду с тем, что США продолжают переговоры со своими региональными партнёрами о продлении перемирия в секторе Газа, правительство страны расширяет военную помощь Израилю.Отмечается, что крупнейший резерв среди всех оружейных складов США, созданный в 1980-х годах на случай региональных конфликтов, находится в Израиле. Согласно требованиям Белого дома, Израиль сможет воспользоваться запасами и купить оружие по низкой цене, если прибегнет к субсидиям американской военной помощи. Для пополнения запасов вооружения в Израиле правительство США может потратить 200 миллионов долларов за налоговой период — примерно половину всей суммы, выделенной на все американские оружейные склады по всему миру. Запрос отменит лимит отчислений из бюджета США на запасы в Израиле, что позволит их использовать и пополнять, добавило СМИ. Ранее издание Politico сообщало, что сенат Конгресса США в начале декабря проведет голосование по запросу администрации президента Джо Байдена на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю. Напомним, Белый дом запросил у конгресса 105 млрд долларов для поддержки Украины и Израиля, политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на другие нужды. Сегодня в Конгрессе нет единого мнения на счёт того, получится ли решить финансовые вопросы до конца года.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сша, военная помощь
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, США, военная помощь

США дадут Израилю неограниченный доступ к своему оружию – СМИ

20:02 28.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху. Об этом сообщили в эфире индийского телеканала WION
Отмечается, что такое предложение также позволит выйти за рамки очерченного бюджета и пополнить оружейные склады США в этой стране. Наряду с тем, что США продолжают переговоры со своими региональными партнёрами о продлении перемирия в секторе Газа, правительство страны расширяет военную помощь Израилю.

"Белый дом потребовал снять ограничения на все категории вооружения и боеприпасов (...) Меры по снятию ограничений были включены в запрос о дополнительном бюджете, который Белый дом направил в сенат 20 октября. В нём предлагается разрешить передачу всех категорий оборонительных средств из американских запасов в Израиле, которые Пентагон организовал для использования в региональных конфликтах", – уточнила ведущая телеканала.

Отмечается, что крупнейший резерв среди всех оружейных складов США, созданный в 1980-х годах на случай региональных конфликтов, находится в Израиле. Согласно требованиям Белого дома, Израиль сможет воспользоваться запасами и купить оружие по низкой цене, если прибегнет к субсидиям американской военной помощи.
Для пополнения запасов вооружения в Израиле правительство США может потратить 200 миллионов долларов за налоговой период — примерно половину всей суммы, выделенной на все американские оружейные склады по всему миру. Запрос отменит лимит отчислений из бюджета США на запасы в Израиле, что позволит их использовать и пополнять, добавило СМИ.
Ранее издание Politico сообщало, что сенат Конгресса США в начале декабря проведет голосование по запросу администрации президента Джо Байдена на выделение финансирования для оказания помощи Украине и Израилю.
Напомним, Белый дом запросил у конгресса 105 млрд долларов для поддержки Украины и Израиля, политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на другие нужды. Сегодня в Конгрессе нет единого мнения на счёт того, получится ли решить финансовые вопросы до конца года.
 
НовостиИзраильПалестино-израильский конфликтСШАвоенная помощь
 
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