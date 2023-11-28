https://ukraina.ru/20231128/1051564074.html

В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок

В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок - 28.11.2023 Украина.ру

В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок

Отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые отличаются от способов поддержки Украины. Об этом 28 ноября заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

2023-11-28T23:15

2023-11-28T23:15

2023-11-28T23:16

новости

пентагон

палестино-израильский конфликт

израиль

военная помощь

военная техника

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg

По его словам, Америка отправляет вооружение в рамках иностранного финансирования военных поставок, действующих соглашений с Израилем, а также поставляют вооружения со своих армейских складов, расположенных на Ближнем Востоке и из других запасов. Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пентагон, палестино-израильский конфликт, израиль, военная помощь, военная техника, сша