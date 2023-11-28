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В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок
В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок - 28.11.2023 Украина.ру
В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок
Отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые отличаются от способов поддержки Украины. Об этом 28 ноября заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
2023-11-28T23:15
2023-11-28T23:15
2023-11-28T23:16
новости
пентагон
палестино-израильский конфликт
израиль
военная помощь
военная техника
сша
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По его словам, Америка отправляет вооружение в рамках иностранного финансирования военных поставок, действующих соглашений с Израилем, а также поставляют вооружения со своих армейских складов, расположенных на Ближнем Востоке и из других запасов. Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пентагон, палестино-израильский конфликт, израиль, военная помощь, военная техника, сша
Новости, Пентагон, Палестино-израильский конфликт, Израиль, военная помощь, военная техника, США
В США обосновали отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок
23:15 28.11.2023 (обновлено: 23:16 28.11.2023)
Отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые отличаются от способов поддержки Украины. Об этом 28 ноября заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
"Это частично связано со сложностью методов, которыми мы его поставляем", – приводит слова Райдера РИА Новости.
По его словам, Америка отправляет вооружение в рамках иностранного финансирования военных поставок, действующих соглашений с Израилем, а также поставляют вооружения со своих армейских складов, расположенных на Ближнем Востоке и из других запасов.
Ранее СМИ сообщали, что Соединённые Штаты Америки намерены предоставить
Израилю неограниченный доступ к своим оружейным складам. Белый дом уже направил в сенат запрос об отмене ограничения на все категории оружия из американских резервов в Израиле, чтобы ими могло воспользоваться правительство Нетаньяху.