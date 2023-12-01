Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится - 01.12.2023 Украина.ру
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Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится
Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится - 01.12.2023 Украина.ру
Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится
Процесс предоставление военной помощи от США Украине замедлится, причём вне зависимость от того, кто будет следующим президентом Соединённых Штатов. Об этом пишет Economist
2023-12-01T19:22
2023-12-01T19:22
новости
украина
военная помощь
военная техника
сша
запад
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При этом, отмечается, что если главой Белого дома станет экс-президент США Дональд Трамп, обещавший завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки, Киев может вообще остаться без Западной поддержки. Европейские лидеры ошибочно ведут себя так, будто "щедрый" президент США Джо Байден всегда будет у власти, добавляет СМИ. В статье также приводятся аргументы в пользу того, что Россия побеждает в украинском конфликте, якобы из-за нерешительности Запада, который мог бы "расстроить" Путина. До этого в Пентагоне заявили, что хоть США и продолжают вооружать Украину, средства согласованного ранее военного бюджета для неё на исходе. В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов.
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новости, украина, военная помощь, военная техника, сша, запад, всу, сво
Новости, Украина, военная помощь, военная техника, США, Запад, ВСУ, СВО

Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится

19:22 01.12.2023
 
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong IIПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong II
Читать в
Процесс предоставление военной помощи от США Украине замедлится, причём вне зависимость от того, кто будет следующим президентом Соединённых Штатов. Об этом пишет Economist
При этом, отмечается, что если главой Белого дома станет экс-президент США Дональд Трамп, обещавший завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки, Киев может вообще остаться без Западной поддержки.
"Европе нужно готовиться к этой мрачной возможности – и тому, что американская помощь замедлится, кто бы ни был в Белом доме", – сообщают британские журналисты.
Европейские лидеры ошибочно ведут себя так, будто "щедрый" президент США Джо Байден всегда будет у власти, добавляет СМИ. В статье также приводятся аргументы в пользу того, что Россия побеждает в украинском конфликте, якобы из-за нерешительности Запада, который мог бы "расстроить" Путина.
До этого в Пентагоне заявили, что хоть США и продолжают вооружать Украину, средства согласованного ранее военного бюджета для неё на исходе. В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов.
 
НовостиУкраинавоенная помощьвоенная техникаСШАЗападВСУСВО
 
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