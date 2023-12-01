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Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится

Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится - 01.12.2023 Украина.ру

Британские журналисты признали, что помощь США Украине замедлится

Процесс предоставление военной помощи от США Украине замедлится, причём вне зависимость от того, кто будет следующим президентом Соединённых Штатов. Об этом пишет Economist

2023-12-01T19:22

2023-12-01T19:22

2023-12-01T19:22

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При этом, отмечается, что если главой Белого дома станет экс-президент США Дональд Трамп, обещавший завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки, Киев может вообще остаться без Западной поддержки. Европейские лидеры ошибочно ведут себя так, будто "щедрый" президент США Джо Байден всегда будет у власти, добавляет СМИ. В статье также приводятся аргументы в пользу того, что Россия побеждает в украинском конфликте, якобы из-за нерешительности Запада, который мог бы "расстроить" Путина. До этого в Пентагоне заявили, что хоть США и продолжают вооружать Украину, средства согласованного ранее военного бюджета для неё на исходе. В ноябре киевский режим получил наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. Всего западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, военная техника, сша, запад, всу, сво