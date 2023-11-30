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У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон

У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон - 30.11.2023 Украина.ру

У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон

Соединённые Штаты Америки фактически исчерпали средства из одобренного военного бюджета для Украины. В Пентагоне указали киевскому режиму на "конец верёвки"

2023-11-30T23:58

2023-11-30T23:58

2023-11-30T23:58

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По её словам, администрация президента США надеется, что Конгресс в ближайшие недели одобрит запрос американских властей на выделение дополнительной помощи Украине. Ранее издание Economist сообщало, что некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества, и тогда его рассмотрение придётся отложить до окончания президентских выборов. До этого СМИ написали, что поставки американских артиллерийских снарядов на Украину снизились более чем на 30%. В Пентагоне опровергли эту информацию. По данным украинского минфина, в ноябре Украина получила наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. За этот период западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, пентагон, военная помощь, военная техника