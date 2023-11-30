У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон - 30.11.2023 Украина.ру
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У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон
У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон - 30.11.2023 Украина.ру
У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон
Соединённые Штаты Америки фактически исчерпали средства из одобренного военного бюджета для Украины. В Пентагоне указали киевскому режиму на "конец верёвки"
2023-11-30T23:58
2023-11-30T23:58
новости
украина
сво
пентагон
военная помощь
военная техника
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По её словам, администрация президента США надеется, что Конгресс в ближайшие недели одобрит запрос американских властей на выделение дополнительной помощи Украине. Ранее издание Economist сообщало, что некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества, и тогда его рассмотрение придётся отложить до окончания президентских выборов. До этого СМИ написали, что поставки американских артиллерийских снарядов на Украину снизились более чем на 30%. В Пентагоне опровергли эту информацию. По данным украинского минфина, в ноябре Украина получила наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. За этот период западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов.
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новости, украина, сво, пентагон, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, СВО, Пентагон, военная помощь, военная техника

У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон

23:58 30.11.2023
 
© X / U.S. Embassy Kyiv
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© X / U.S. Embassy Kyiv
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Соединённые Штаты Америки фактически исчерпали средства из одобренного военного бюджета для Украины. В Пентагоне указали киевскому режиму на "конец верёвки"
"Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остаётся из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются", - заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По её словам, администрация президента США надеется, что Конгресс в ближайшие недели одобрит запрос американских властей на выделение дополнительной помощи Украине.
Ранее издание Economist сообщало, что некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества, и тогда его рассмотрение придётся отложить до окончания президентских выборов.
До этого СМИ написали, что поставки американских артиллерийских снарядов на Украину снизились более чем на 30%. В Пентагоне опровергли эту информацию.
По данным украинского минфина, в ноябре Украина получила наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. За этот период западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов.
 
НовостиУкраинаСВОПентагонвоенная помощьвоенная техника
 
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