У США заканчиваются средства для Украины – Пентагон
Соединённые Штаты Америки фактически исчерпали средства из одобренного военного бюджета для Украины. В Пентагоне указали киевскому режиму на "конец верёвки"
"Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остаётся из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются", - заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По её словам, администрация президента США надеется, что Конгресс в ближайшие недели одобрит запрос американских властей на выделение дополнительной помощи Украине.
Ранее издание Economist сообщало, что некоторые конгрессмены США беспокоятся, что новый пакет помощи Киеву не удастся согласовать до Рождества, и тогда его рассмотрение придётся отложить до окончания президентских выборов.
До этого СМИ написали, что поставки американских артиллерийских снарядов на Украину снизились более чем на 30%. В Пентагоне опровергли эту информацию.
По данным украинского минфина, в ноябре Украина получила наименьший объём внешней финансовой помощи за последние полгода. За этот период западные партнёры выделили Украине два миллиарда долларов.