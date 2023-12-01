https://ukraina.ru/20231201/1051679326.html

Brussels Signal: Украина - дорогая пешка Германии и Франции

Brussels Signal: Украина - дорогая пешка Германии и Франции - 01.12.2023 Украина.ру

Brussels Signal: Украина - дорогая пешка Германии и Франции

Украина это дорогая пешка Германии и Франции, а союзников Украина может найти в Польше и странах Прибалтики, пишет издание Brussels Signal

2023-12-01T17:50

2023-12-01T17:50

2023-12-01T17:50

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"Кому нужны шахматы, когда у вас есть реальные страны для маневра?" - задаются вопросом авторы.Издание отмечает, что "особенно интересно наблюдать за этим в тех секторах, где Польша оказывается в невыгодном положении из-за невольного участия Украины". Зерновой кризис и блокада грузовиков – всего лишь симптомы более масштабной игры, говорится в материале.По мнению авторов, Украина продолжит играть роль "в грандиозной шараде", если Запад прикажет заключать мир и даст разрешение вступить в ЕС. При этом вступление в ЕС только из-за дешёвой рабочей силы.Авторы статьи предполагают, что Украина может найти своих лучших европейских союзников не в Берлине или институтах ЕС, а в Польше или Прибалтике.

https://ukraina.ru/20231201/1051649682.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ес, германия, франция, польша, зарубежье, союзники