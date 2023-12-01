https://ukraina.ru/20231201/1051679326.html
Brussels Signal: Украина - дорогая пешка Германии и Франции
Brussels Signal: Украина - дорогая пешка Германии и Франции - 01.12.2023 Украина.ру
Brussels Signal: Украина - дорогая пешка Германии и Франции
Украина это дорогая пешка Германии и Франции, а союзников Украина может найти в Польше и странах Прибалтики, пишет издание Brussels Signal
2023-12-01T17:50
2023-12-01T17:50
2023-12-01T17:50
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"Кому нужны шахматы, когда у вас есть реальные страны для маневра?" - задаются вопросом авторы.Издание отмечает, что "особенно интересно наблюдать за этим в тех секторах, где Польша оказывается в невыгодном положении из-за невольного участия Украины". Зерновой кризис и блокада грузовиков – всего лишь симптомы более масштабной игры, говорится в материале.По мнению авторов, Украина продолжит играть роль "в грандиозной шараде", если Запад прикажет заключать мир и даст разрешение вступить в ЕС. При этом вступление в ЕС только из-за дешёвой рабочей силы.Авторы статьи предполагают, что Украина может найти своих лучших европейских союзников не в Берлине или институтах ЕС, а в Польше или Прибалтике.
https://ukraina.ru/20231201/1051649682.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, германия, франция, польша, зарубежье, союзники
Новости, Украина, ЕС, Германия, Франция, Польша, Зарубежье, союзники
Brussels Signal: Украина - дорогая пешка Германии и Франции
Украина это дорогая пешка Германии и Франции, а союзников Украина может найти в Польше и странах Прибалтики, пишет издание Brussels Signal
"Украина, благослови господь ее геополитическое сердце, превращается в довольно дорогую пешку для Германии и, в меньшей степени, Франции", - говорится в статье.
"Кому нужны шахматы, когда у вас есть реальные страны для маневра?" - задаются вопросом авторы.
Издание отмечает, что "особенно интересно наблюдать за этим в тех секторах, где Польша оказывается в невыгодном положении из-за невольного участия Украины". Зерновой кризис и блокада грузовиков – всего лишь симптомы более масштабной игры, говорится в материале.
По мнению авторов, Украина продолжит играть роль "в грандиозной шараде", если Запад прикажет заключать мир и даст разрешение вступить в ЕС. При этом вступление в ЕС только из-за дешёвой рабочей силы.
Авторы статьи предполагают, что Украина может найти своих лучших европейских союзников не в Берлине или институтах ЕС, а в Польше или Прибалтике.