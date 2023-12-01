https://ukraina.ru/20231201/1051667766.html

Песков: санкции против России - это надолго

Песков: санкции против России - это надолго - 01.12.2023 Украина.ру

Песков: санкции против России - это надолго

Песков рассказал о незаконных попытках США оказывать давление на экономику России

2023-12-01T14:54

2023-12-01T14:54

2023-12-01T14:54

новости

дмитрий песков

кремль

сша

экономика

санкции

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В Кремле не сомневаются, что санкции против России продлятся на долгие годы. Об этом журналистам заявил 1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так Песков прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетта газете Financial Times о том, что западные санкции в отношении РФ необходимо сохранять "на долгие годы" и что США стремятся вдвое сократить доходы России от нефти и газа к концу этого десятилетия."Я, честно говоря, не видел этого заявления ещё, но если то, что вы говорите, соответствует действительности, то первое: мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы. И без заявлений уважаемого представителя мы это и так знали. И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию", - сказал Песков.От также отметил, что США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, и в том числе "оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути разрушая существующий формат этих отношений".Кремль понимает, что "это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России", добавил Песков.При этом он отметил, что американская экономика крупнейшая в мире, но не единственная."Мировая экономика не ограничивается экономикой США. Есть экономика, которая догоняет по пятам Соединенные Штаты, это Китай, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах и в энергоносителях. И поэтому мир гораздо более многообразен, чем США. И поэтому америкоцентричный мир завершается и наступает, наверное, период многообразия, в том числе и в международных экономических отношениях", - считает Песков.

https://ukraina.ru/20231117/1051110769.html

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новости, дмитрий песков, кремль, сша, экономика, санкции