ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев
Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не смогут вернуть Крым. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka
"Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он [главком ВСУ Валерий Залужный] наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат", — указал Карасев.
По его мнению, украинские власти в итоге ничего не будут делать с полуостровом.
В ноябре генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий — без Крыма и Донбасса.
12 марта 2018, 18:20Проси прощения: Украина ждет извинений от Донбасса и Крыма