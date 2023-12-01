https://ukraina.ru/20231201/1051648881.html

ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев

ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев - 01.12.2023 Украина.ру

ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не смогут вернуть Крым. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka

2023-12-01T07:57

2023-12-01T07:57

2023-12-01T07:57

крым

вадим карасев

новости

украина

всу

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"Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он [главком ВСУ Валерий Залужный] наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат", — указал Карасев.По его мнению, украинские власти в итоге ничего не будут делать с полуостровом.В ноябре генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий — без Крыма и Донбасса.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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крым, вадим карасев, новости, украина, всу