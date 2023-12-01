ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев - 01.12.2023 Украина.ру
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ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев
ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев - 01.12.2023 Украина.ру
ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев
Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не смогут вернуть Крым. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka
2023-12-01T07:57
2023-12-01T07:57
крым
вадим карасев
новости
украина
всу
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"Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он [главком ВСУ Валерий Залужный] наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат", — указал Карасев.По его мнению, украинские власти в итоге ничего не будут делать с полуостровом.В ноябре генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий — без Крыма и Донбасса.
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крым, вадим карасев, новости, украина, всу
Крым, Вадим Карасев, Новости, Украина, ВСУ

ВСУ не станут наступать на Крым по приказу политиков — политолог Карасев

07:57 01.12.2023
 
© Фото : Вадим Карасев/ФейсбукВадим Карасев
Вадим Карасев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Вадим Карасев/Фейсбук
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не смогут вернуть Крым. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью Youtube-каналу Politeka
"Если некем — можно набрать, но нечем. Что толку — он [главком ВСУ Валерий Залужный] наберет молодых людей, а чем они будут воевать? Их просто тогда возьмут и уничтожат", — указал Карасев.
По его мнению, украинские власти в итоге ничего не будут делать с полуостровом.
В ноябре генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, без утраченных территорий — без Крыма и Донбасса.
карикатура
12 марта 2018, 18:20
Проси прощения: Украина ждет извинений от Донбасса и Крыма
 
КрымВадим КарасевНовостиУкраинаВСУ
 
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