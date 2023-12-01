"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию
Германия и другие европейские страны с удовольствием рассматривают предложения о релокации своего бизнеса в Россию. Первый завод уже пакуется и будет перемещаться в российские регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве, рассказал эксперт.
Это трудолюбивые граждане со своими разработками, ноу-хау, которые, попав в ситуацию, созданную продажными политиками, которые сейчас руководят Германией. И сейчас они теряют всё, что наработали, добавил он.
"Мы не говорим только о немецком бизнесе, потому что очень много стран сейчас выходят на меня — Швейцария, Голландия, Австрия, другие европейские страны, которые с удовольствием бы рассмотрели предложение о перемещении своего бизнеса", - подчеркнул Гердт.
На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, заключил собеседник издания.
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