"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию - 01.12.2023 Украина.ру
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"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию
"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию - 01.12.2023 Украина.ру
"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию
Германия и другие европейские страны с удовольствием рассматривают предложения о релокации своего бизнеса в Россию. Первый завод уже пакуется и будет перемещаться в российские регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T04:10
2023-12-01T04:10
новости
германия
россия
бизнес
малый бизнес
промышленность
производство
банкротство
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В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве, рассказал эксперт.Это трудолюбивые граждане со своими разработками, ноу-хау, которые, попав в ситуацию, созданную продажными политиками, которые сейчас руководят Германией. И сейчас они теряют всё, что наработали, добавил он.На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051602467.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, бизнес, малый бизнес, промышленность, производство, банкротство, ес, москва, санкт-петербург, предприятие, предприниматели
Новости, Германия, Россия, бизнес, малый бизнес, промышленность, производство, Банкротство, ЕС, Москва, Санкт-Петербург, предприятие, предприниматели

"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию

04:10 01.12.2023
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкВ цеху завода концерна "Маннесман" в Германии
В цеху завода концерна Маннесман в Германии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Германия и другие европейские страны с удовольствием рассматривают предложения о релокации своего бизнеса в Россию. Первый завод уже пакуется и будет перемещаться в российские регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве, рассказал эксперт.
Это трудолюбивые граждане со своими разработками, ноу-хау, которые, попав в ситуацию, созданную продажными политиками, которые сейчас руководят Германией. И сейчас они теряют всё, что наработали, добавил он.
"Мы не говорим только о немецком бизнесе, потому что очень много стран сейчас выходят на меня — Швейцария, Голландия, Австрия, другие европейские страны, которые с удовольствием бы рассмотрели предложение о перемещении своего бизнеса", - подчеркнул Гердт.
На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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