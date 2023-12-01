https://ukraina.ru/20231201/1051633743.html

"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию

"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию - 01.12.2023 Украина.ру

"Первый завод уже пакуется": эксперт из Германии сообщил о начале релокации немецкого бизнеса в Россию

Германия и другие европейские страны с удовольствием рассматривают предложения о релокации своего бизнеса в Россию. Первый завод уже пакуется и будет перемещаться в российские регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт

2023-12-01T04:10

2023-12-01T04:10

2023-12-01T04:10

новости

германия

россия

бизнес

малый бизнес

промышленность

производство

банкротство

ес

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101374/15/1013741525_0:147:2910:1784_1920x0_80_0_0_15a357ab4b74e44baea811ff127a5826.jpg

В вопросе релокации немецкого бизнеса в Россию уже есть большие подвижки. По статистике, на конец 2023 года более 100 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Германии будут вынуждены объявить о банкротстве, рассказал эксперт.Это трудолюбивые граждане со своими разработками, ноу-хау, которые, попав в ситуацию, созданную продажными политиками, которые сейчас руководят Германией. И сейчас они теряют всё, что наработали, добавил он.На сегодняшний день проблема бюрократии при трансграничном перемещении практически решена: первый завод уже пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051602467.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, россия, бизнес, малый бизнес, промышленность, производство, банкротство, ес, москва, санкт-петербург, предприятие, предприниматели