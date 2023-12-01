Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой - 01.12.2023 Украина.ру
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Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой
Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой - 01.12.2023 Украина.ру
Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой
Народная дипломатия может объединить Германию и Россию и успокоить взбесившийся мир, который летит к пропасти Третьей мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T04:00
2023-12-01T04:00
новости
германия
россия
дипломатия
связь
народ
третья мировая война
политика
бундестаг
экс-депутат
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Немецкий народ считает, что Россия и Германия должны дружить. У нас есть общие корни, политические и коммерческие связи, развития которых кто-то очень боится и мешает взаимодействию двух народов, рассказал экс-депутат.Чтобы противостоять таким попыткам в мировой практике осталось не много инструментов. Один из них — народная дипломатия. Там, где правительства не могут договориться, народ должен брать на себя инициативу, добавил эксперт.Можно предположить, что эти заявления будут чаще звучать, и это объединит наши народы и успокоит наконец-то взбесившийся мир, который галопом летит к пропасти Третьей мировой войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, россия, дипломатия, связь, народ, третья мировая война, политика, бундестаг, экс-депутат
Новости, Германия, Россия, дипломатия, связь, народ, третья мировая война, политика, Бундестаг, экс-депутат

Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой

04:00 01.12.2023
 
© Фото : Открытые источникиРоссия и Германия, флаги
Россия и Германия, флаги - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Открытые источники
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Народная дипломатия может объединить Германию и Россию и успокоить взбесившийся мир, который летит к пропасти Третьей мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Немецкий народ считает, что Россия и Германия должны дружить. У нас есть общие корни, политические и коммерческие связи, развития которых кто-то очень боится и мешает взаимодействию двух народов, рассказал экс-депутат.
Чтобы противостоять таким попыткам в мировой практике осталось не много инструментов. Один из них — народная дипломатия. Там, где правительства не могут договориться, народ должен брать на себя инициативу, добавил эксперт.
"Очень понравилось выступление [главы The Fellowship Foundation] Дага Берли. Он сказал: "Я 50 лет уже езжу в эту страну, и она у меня вот здесь (в сердце), и вырвать ее можно только с этим органом". Это очень сильное заявление американского видного политика", - отметил Гердт.
Можно предположить, что эти заявления будут чаще звучать, и это объединит наши народы и успокоит наконец-то взбесившийся мир, который галопом летит к пропасти Третьей мировой войны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Камкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 12:18
Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войныСтарший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру объяснил, какую роль коллективный Запад отвёл Германии в противостоянии с Россией и чего больше всего боятся в Берлине:
 
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