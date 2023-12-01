https://ukraina.ru/20231201/1051632917.html

Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой

Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой - 01.12.2023 Украина.ру

Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой

Народная дипломатия может объединить Германию и Россию и успокоить взбесившийся мир, который летит к пропасти Третьей мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт

2023-12-01T04:00

2023-12-01T04:00

2023-12-01T04:00

новости

германия

россия

дипломатия

связь

народ

третья мировая война

политика

бундестаг

экс-депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/57/1033115730_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d32f0e2e1a4985aec47f70289ee97c8b.jpg

Немецкий народ считает, что Россия и Германия должны дружить. У нас есть общие корни, политические и коммерческие связи, развития которых кто-то очень боится и мешает взаимодействию двух народов, рассказал экс-депутат.Чтобы противостоять таким попыткам в мировой практике осталось не много инструментов. Один из них — народная дипломатия. Там, где правительства не могут договориться, народ должен брать на себя инициативу, добавил эксперт.Можно предположить, что эти заявления будут чаще звучать, и это объединит наши народы и успокоит наконец-то взбесившийся мир, который галопом летит к пропасти Третьей мировой войны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, россия, дипломатия, связь, народ, третья мировая война, политика, бундестаг, экс-депутат