Эксперт из Германии о том, как народная дипломатия успокоит взбесившийся мир, летящий к Третьей мировой
© Фото : Открытые источникиРоссия и Германия, флаги
© Фото : Открытые источники
Народная дипломатия может объединить Германию и Россию и успокоить взбесившийся мир, который летит к пропасти Третьей мировой войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Немецкий народ считает, что Россия и Германия должны дружить. У нас есть общие корни, политические и коммерческие связи, развития которых кто-то очень боится и мешает взаимодействию двух народов, рассказал экс-депутат.
Чтобы противостоять таким попыткам в мировой практике осталось не много инструментов. Один из них — народная дипломатия. Там, где правительства не могут договориться, народ должен брать на себя инициативу, добавил эксперт.
"Очень понравилось выступление [главы The Fellowship Foundation] Дага Берли. Он сказал: "Я 50 лет уже езжу в эту страну, и она у меня вот здесь (в сердце), и вырвать ее можно только с этим органом". Это очень сильное заявление американского видного политика", - отметил Гердт.
Можно предположить, что эти заявления будут чаще звучать, и это объединит наши народы и успокоит наконец-то взбесившийся мир, который галопом летит к пропасти Третьей мировой войны, заключил собеседник издания.
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