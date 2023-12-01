https://ukraina.ru/20231201/1051623105.html

Дело не в износе стволов. Эксперт объяснил, почему на поле боя "косит" и "переклинивает" артиллерия ВСУ

Дело не в износе стволов. Эксперт объяснил, почему на поле боя "косит" и "переклинивает" артиллерия ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру

Дело не в износе стволов. Эксперт объяснил, почему на поле боя "косит" и "переклинивает" артиллерия ВСУ

Промышленной обработки металла для нужд современной артиллерии на Украине больше не существует. Украина не производит высокопрочную артиллерийскую сталь, из которой делают стволы орудий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-12-01T05:30

2023-12-01T05:30

2023-12-01T05:30

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Военкор Дмитрий Стешин ранее сообщил, что на Южно-Донецком направлении артиллерия ВСУ стала гораздо меньше работать из-за износа стволов, поскольку им приходилось бить на предельной дальности. Компетенции по производству высокопрочных видов стали Украина потеряла из-за отсутствия спроса. Промышленной обработки металла для нужд современной артиллерии там больше не существует, рассказал эксперт.А западный подход к производству вооружения совсем другой. Там любое орудие рассчитывалось на предельные характеристики. Натовская артиллерия ВСУ дальнобойнее российской. Но вопрос в том, за счет чего это достигалось, добавил он.Когда на Западе создавали гаубицу "М-777", рассчитывали на предельную дальность стрельбы за счет уменьшения количества выстрелов. Она способна сделать 5-10 выстрелов в день. Но когда от нее потребовали сделать 50 выстрелов, оказалось, что ствол перегревается, его косит или переклинивает, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html

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