МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО - 30.11.2023 Украина.ру
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МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО
МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО - 30.11.2023 Украина.ру
МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО
ОБСЕ подходит к своему юбилею "в плачевном состоянии, а перспективы её остаются неясными". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
2023-11-30T16:40
2023-11-30T16:40
сергей лавров
новости
мид рф
обсе
дипломатия
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ес
политический кризис
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Шанс объединения государств на платформе ОБСЕ для широкого диалога на тему "общеевропейского сотрудничества" был после окончания холодной войны, заявил Лавров. Организация имела уникальный шанс сыграть ключевую роль в обеспечении европейской и евроатлантической безопасности с включением в этот процесс всех и "во всех трёх измерениях".Однако этот шанс не был реализован, констатировал Лавров. При этом он отметил, что были предприняты шаги в рамках ОБСЕ на создание Европы без разделительных линий и укрепления национальной безопасности за счёт безопасности других. Однако затем были предприняты прямо противоположные шаги, включая "расширение НАТО на восток" с расширением этого военно-политического блока за счёт прежних антагонистов из Организации Варшавского договора."Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ", - констатировал министр иностранных дел России.По его словам, евробюрократия добивает надежды на возрождение ОБСЕ.В своём выступлении Лавров задался риторическими вопросами: "Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встаёт простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в её оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности?"
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сергей лавров, новости, мид рф, обсе, дипломатия, донбасс, ато, нато, ес, политический кризис, международные отношения, международное право, международная политика, европа, гарантии безопасности, безопасность, национальная безопасность, холодная война, запад
Сергей Лавров, Новости, МИД РФ, ОБСЕ, дипломатия, Донбасс, АТО, НАТО, ЕС, политический кризис, международные отношения, международное право, Международная политика, Европа, гарантии безопасности, безопасность, национальная безопасность, холодная война, Запад

МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО

16:40 30.11.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Делового совета при МИД России
Заседание Делового совета при МИД России
© МИД РФ
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ОБСЕ подходит к своему юбилею "в плачевном состоянии, а перспективы её остаются неясными". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
Шанс объединения государств на платформе ОБСЕ для широкого диалога на тему "общеевропейского сотрудничества" был после окончания холодной войны, заявил Лавров. Организация имела уникальный шанс сыграть ключевую роль в обеспечении европейской и евроатлантической безопасности с включением в этот процесс всех и "во всех трёх измерениях".
Однако этот шанс не был реализован, констатировал Лавров. При этом он отметил, что были предприняты шаги в рамках ОБСЕ на создание Европы без разделительных линий и укрепления национальной безопасности за счёт безопасности других. Однако затем были предприняты прямо противоположные шаги, включая "расширение НАТО на восток" с расширением этого военно-политического блока за счёт прежних антагонистов из Организации Варшавского договора.
"Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ", - констатировал министр иностранных дел России.
По его словам, евробюрократия добивает надежды на возрождение ОБСЕ.
"ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза", - констатировал глава МИД РФ.
В своём выступлении Лавров задался риторическими вопросами: "Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встаёт простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в её оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности?"
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
15:18
Запад отверг создание общего пространства безопасности – ЛавровМногочисленные российские инициативы по созданию общеевропейской системы безопасности были отвергнуты западными элитами. Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров
 
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