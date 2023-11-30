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МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО

МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО - 30.11.2023 Украина.ру

МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО

ОБСЕ подходит к своему юбилею "в плачевном состоянии, а перспективы её остаются неясными". Об этом 30 ноября на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония) заявил глава МИД России Сергей Лавров

2023-11-30T16:40

2023-11-30T16:40

2023-11-30T16:40

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Шанс объединения государств на платформе ОБСЕ для широкого диалога на тему "общеевропейского сотрудничества" был после окончания холодной войны, заявил Лавров. Организация имела уникальный шанс сыграть ключевую роль в обеспечении европейской и евроатлантической безопасности с включением в этот процесс всех и "во всех трёх измерениях".Однако этот шанс не был реализован, констатировал Лавров. При этом он отметил, что были предприняты шаги в рамках ОБСЕ на создание Европы без разделительных линий и укрепления национальной безопасности за счёт безопасности других. Однако затем были предприняты прямо противоположные шаги, включая "расширение НАТО на восток" с расширением этого военно-политического блока за счёт прежних антагонистов из Организации Варшавского договора."Государства НАТО и Евросоюза своими руками разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ", - констатировал министр иностранных дел России.По его словам, евробюрократия добивает надежды на возрождение ОБСЕ.В своём выступлении Лавров задался риторическими вопросами: "Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встаёт простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в её оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности?"

https://ukraina.ru/20231130/1051630282.html

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