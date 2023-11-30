https://ukraina.ru/20231130/1051629254.html

"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times

"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times - 30.11.2023 Украина.ру

"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times

Вместе с супругой президента Украины в списке актриса Марго Робби и певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Рейтинг составила газета Financial Times

2023-11-30T14:57

2023-11-30T14:57

2023-11-30T14:57

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елена зеленская

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Британское издание Financial Times опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин 2023 года.Список возглавила актриса Марго Робби, сыгравшая культовую Барби. Второе место отдано певице Бейонсе. Закрыл тройку американская писательница Барбара Кингсолвер.Также в рейтинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и супруга президента Украины Елена Зеленская.Зеленскую в список самых влиятельных женщин добавила премьер Эстонии Кая Каллас. Она заняла 20 место в списке. В своем комментарии она отметила, что ее больше всего в Зеленской захватывает "честность".По мнению премьер-министра Эстонии, на основании перечисленных выше достоинств Зеленской "мир должен прислушаться к ней и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию".

https://ukraina.ru/20211001/1032368142.html

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