"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times
© Пресс-служба президента УкраиныЕлена Зеленская
© Пресс-служба президента Украины
Вместе с супругой президента Украины в списке актриса Марго Робби и певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Рейтинг составила газета Financial Times
Британское издание Financial Times опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин 2023 года.
"Влияние — способность убеждать, выступать за перемены и предлагать лучшие способы ведения дел — принимает разные формы. Нигде это не проявляется так ясно, как в ежегодном выпуске журнала "Женщина года" — списке самых влиятельных женщин мира, о котором пишут другие влиятельные женщины на международной арене", – пояснили авторы рейтинга.
Список возглавила актриса Марго Робби, сыгравшая культовую Барби. Второе место отдано певице Бейонсе. Закрыл тройку американская писательница Барбара Кингсолвер.
Также в рейтинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и супруга президента Украины Елена Зеленская.
Зеленскую в список самых влиятельных женщин добавила премьер Эстонии Кая Каллас. Она заняла 20 место в списке. В своем комментарии она отметила, что ее больше всего в Зеленской захватывает "честность".
"Что меня больше всего восхищает в Елене Зеленской, так это ее честность. Сценарист по профессии, она умеет не смягчать слова, оставаясь при этом обезоруживающе человечной. Через четыре месяца после начала СВО Зеленская сказала журналисту: "Никто из нас не в порядке". <…> Как и ее муж, Зеленская стала глобальным символом устойчивости. Ее лидерство в решении проблем психического здоровья украинцев во время войны имеет жизненно важное значение. Она замечательна своим вниманием к деталям и умением слушать", – заявила Каллас.
По мнению премьер-министра Эстонии, на основании перечисленных выше достоинств Зеленской "мир должен прислушаться к ней и дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию".