Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба - 30.11.2023 Украина.ру
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Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба
Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба - 30.11.2023 Украина.ру
Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба
Украина отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе
2023-11-30T14:27
2023-11-30T14:27
новости
нато
украина
дмитрий кулеба
крым
донбасс
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Киев не намерен отказываться от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил 30 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает The Times.Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не планирует отступать от требований выхода на границы 1991 года и отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе.Также он высказал разочарование темпами поставок западных вооружений на Украину."Мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", — заявил Кулеба.Как сообщало издание Украина.ру, по итогам состоявшегося 29 ноября в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов альянса опубликовано "Заявление Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел".В документе заявлено намерение в условиях СВО "действовать сообща для дальнейшего углубления отношений НАТО-Украина". Подтверждены обязательства союзников по "дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины" со стандартным обещанием "продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется".
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новости, нато, украина, дмитрий кулеба, крым, донбасс
Новости, НАТО, Украина, Дмитрий Кулеба, Крым, Донбасс

Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба

14:27 30.11.2023
 
© Дмитрий Кулеба/ФейсбукДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Дмитрий Кулеба/Фейсбук
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Украина отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе
Киев не намерен отказываться от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил 30 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает The Times.
Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не планирует отступать от требований выхода на границы 1991 года и отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе.
Также он высказал разочарование темпами поставок западных вооружений на Украину.
"Мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", — заявил Кулеба.
Как сообщало издание Украина.ру, по итогам состоявшегося 29 ноября в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов альянса опубликовано "Заявление Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел".
В документе заявлено намерение в условиях СВО "действовать сообща для дальнейшего углубления отношений НАТО-Украина". Подтверждены обязательства союзников по "дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины" со стандартным обещанием "продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется".
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
04:38
Осознание наконец пришло: страны НАТО признали провал ВСУ и подходят к мысли о переговорах с ПутинымУкраина стала одной из ключевых тем 2-дневного совещания глав МИД стран НАТО, прошедшего в Брюсселе 28–29 ноября
 
НовостиНАТОУкраинаДмитрий КулебаКрымДонбасс
 
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