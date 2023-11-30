Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба
Украина отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе
Киев не намерен отказываться от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил 30 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает The Times.
Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не планирует отступать от требований выхода на границы 1991 года и отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе.
Также он высказал разочарование темпами поставок западных вооружений на Украину.
"Мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", — заявил Кулеба.
Как сообщало издание Украина.ру, по итогам состоявшегося 29 ноября в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов альянса опубликовано "Заявление Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел".
В документе заявлено намерение в условиях СВО "действовать сообща для дальнейшего углубления отношений НАТО-Украина". Подтверждены обязательства союзников по "дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины" со стандартным обещанием "продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется".