https://ukraina.ru/20231130/1051628085.html

Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба

Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба - 30.11.2023 Украина.ру

Киев не откажется от Крыма и Донбасса даже ради НАТО - Кулеба

Украина отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе

2023-11-30T14:27

2023-11-30T14:27

2023-11-30T14:27

новости

нато

украина

дмитрий кулеба

крым

донбасс

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Киев не намерен отказываться от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом на встрече с министрами иностранных дел стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил 30 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает The Times.Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не планирует отступать от требований выхода на границы 1991 года и отказывается "обменивать территории" ради членства страны в альянсе.Также он высказал разочарование темпами поставок западных вооружений на Украину."Мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки", — заявил Кулеба.Как сообщало издание Украина.ру, по итогам состоявшегося 29 ноября в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран-членов альянса опубликовано "Заявление Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел".В документе заявлено намерение в условиях СВО "действовать сообща для дальнейшего углубления отношений НАТО-Украина". Подтверждены обязательства союзников по "дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины" со стандартным обещанием "продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется".

https://ukraina.ru/20231130/1051598774.html

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новости, нато, украина, дмитрий кулеба, крым, донбасс