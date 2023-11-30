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Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ - 30.11.2023 Украина.ру

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ

Силовики устроили обыски под предлогом "распространения российской идеологии" священниками лавры

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

2023-11-30T11:43

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упц

обыски

сбу

почаевская лавра

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В Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками. Об этом 30 ноября сообщили украинские телеграм-каналы."СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении телеграм-каналов.Ранее СБУ сообщила, сто против 70 священников УПЦ возбуждены уголовные дела. Среди попавших под следствие 16 митрополитов.Как сообщало издание Украина.ру, украинская полиция 30 ноября оцепила территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища. Всем, кто находился в помещении училища было объявлено требование немедленно покинуть помещение.

https://ukraina.ru/20231117/1051127985.html

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новости, упц, обыски, сбу, почаевская лавра