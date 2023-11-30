Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
Силовики устроили обыски под предлогом "распространения российской идеологии" священниками лавры
В Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками. Об этом 30 ноября сообщили украинские телеграм-каналы.
"СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении телеграм-каналов.
Ранее СБУ сообщила, сто против 70 священников УПЦ возбуждены уголовные дела. Среди попавших под следствие 16 митрополитов.
Как сообщало издание Украина.ру, украинская полиция 30 ноября оцепила территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища. Всем, кто находился в помещении училища было объявлено требование немедленно покинуть помещение.
17 ноября, 17:50Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МППрезидент Молдавии Майя Санду заявила, что православная церковь не может делать вид, что она не замечает "агрессии Москвы против Украины". По словам Санду, всё молдавское общество, включая церковь, должно объединиться ради блага страны.