Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ - 30.11.2023 Украина.ру
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Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ - 30.11.2023 Украина.ру
Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
Силовики устроили обыски под предлогом "распространения российской идеологии" священниками лавры
2023-11-30T11:43
2023-11-30T11:43
новости
упц
обыски
сбу
почаевская лавра
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В Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками. Об этом 30 ноября сообщили украинские телеграм-каналы."СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении телеграм-каналов.Ранее СБУ сообщила, сто против 70 священников УПЦ возбуждены уголовные дела. Среди попавших под следствие 16 митрополитов.Как сообщало издание Украина.ру, украинская полиция 30 ноября оцепила территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища. Всем, кто находился в помещении училища было объявлено требование немедленно покинуть помещение.
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новости, упц, обыски, сбу, почаевская лавра
Новости, УПЦ, обыски, СБУ, Почаевская Лавра

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ

11:43 30.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Viacheslav GalievskyiПочаевская лавра
Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© commons.wikimedia.org / Viacheslav Galievskyi
Читать в
Силовики устроили обыски под предлогом "распространения российской идеологии" священниками лавры
В Почаевской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками. Об этом 30 ноября сообщили украинские телеграм-каналы.
"СБУ наведалась с обысками в Почаевскую лавру, которая принадлежит УПЦ. По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры", - говорится в сообщении телеграм-каналов.
Ранее СБУ сообщила, сто против 70 священников УПЦ возбуждены уголовные дела. Среди попавших под следствие 16 митрополитов.
Как сообщало издание Украина.ру, украинская полиция 30 ноября оцепила территорию Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области и проводят "зачистку" помещений духовного училища. Всем, кто находился в помещении училища было объявлено требование немедленно покинуть помещение.
Молдавия православная церковь - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 17:50
Под ударом. Молдавской митрополии Русской православной церкви грозит судьба УПЦ МППрезидент Молдавии Майя Санду заявила, что православная церковь не может делать вид, что она не замечает "агрессии Москвы против Украины". По словам Санду, всё молдавское общество, включая церковь, должно объединиться ради блага страны.
 
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