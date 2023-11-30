https://ukraina.ru/20231130/1051615639.html
Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ
Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ - 30.11.2023 Украина.ру
Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ
Американские танки М-1 Abrams становятся головной болью для ВСУ из-за сложного технического обслуживания. Об этом 30 ноября пишет издание Forbes
2023-11-30T10:33
2023-11-30T10:33
2023-11-30T10:33
новости
m1 abrams
украина
техобслуживание
всу
танки
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Хрупкие фильтры двигателя нужно очищать каждые 12 часов, в противном случае резко увеличивается риск выхода установки их строя, отмечает издание."Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных. Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки", - говорится в публикации.Если экипаж танка при любых условиях пренебрегает регулярной очисткой хрупких фильтров дважды в день, это может привести к настолько серьезному повреждению двигателя, что его необходимо будет отправить на длительный ремонт, который производится в Польше.Также танки расходуют много топлива. Поэтому заместитель помощника американского министра обороны Лоры Купер, которая назвала Abrams "пожирателем бензина".Как сообщало издание Украина.ру, ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил африканским журналистам, что танки Abrams не смогли повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации из-за того, что Украина получила их слишком мало.
https://ukraina.ru/20231108/1050846899.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, m1 abrams, украина, техобслуживание, всу, танки
Новости, M1 Abrams, Украина, техобслуживание, ВСУ, танки
Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ
Американские танки М-1 Abrams становятся головной болью для ВСУ из-за сложного технического обслуживания. Об этом 30 ноября пишет издание Forbes
Хрупкие фильтры двигателя нужно очищать каждые 12 часов, в противном случае резко увеличивается риск выхода установки их строя, отмечает издание.
"Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных. Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки", - говорится в публикации.
Если экипаж танка при любых условиях пренебрегает регулярной очисткой хрупких фильтров дважды в день, это может привести к настолько серьезному повреждению двигателя, что его необходимо будет отправить на длительный ремонт, который производится в Польше.
Также танки расходуют много топлива. Поэтому заместитель помощника американского министра обороны Лоры Купер, которая назвала Abrams "пожирателем бензина".
Как сообщало издание Украина.ру, ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил африканским журналистам, что танки Abrams не смогли повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации из-за того, что Украина получила их слишком мало.