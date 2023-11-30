https://ukraina.ru/20231130/1051615639.html

Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ

Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ - 30.11.2023 Украина.ру

Forbes назвал Abrams главной головной болью танкистов ВСУ

Американские танки М-1 Abrams становятся головной болью для ВСУ из-за сложного технического обслуживания. Об этом 30 ноября пишет издание Forbes

2023-11-30T10:33

2023-11-30T10:33

2023-11-30T10:33

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Хрупкие фильтры двигателя нужно очищать каждые 12 часов, в противном случае резко увеличивается риск выхода установки их строя, отмечает издание."Именно фильтры Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных. Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки", - говорится в публикации.Если экипаж танка при любых условиях пренебрегает регулярной очисткой хрупких фильтров дважды в день, это может привести к настолько серьезному повреждению двигателя, что его необходимо будет отправить на длительный ремонт, который производится в Польше.Также танки расходуют много топлива. Поэтому заместитель помощника американского министра обороны Лоры Купер, которая назвала Abrams "пожирателем бензина".Как сообщало издание Украина.ру, ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил африканским журналистам, что танки Abrams не смогли повлиять на ход боевых действий в зоне Спецоперации из-за того, что Украина получила их слишком мало.

https://ukraina.ru/20231108/1050846899.html

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новости, m1 abrams, украина, техобслуживание, всу, танки