Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Бойцы добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили атаку киевских националистов и заняли позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе манёвренной обороны заняли опорный пункт противника", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, передовая группа на бронеавтомобиле выдвинулась в освобождённый район, где заняла позиции, выставила боевое охранение, посты и секреты, подготовила рубеж обороны к бою. Для разведки с воздуха бойцы используют малогабаритные БПЛА.
Заместитель командира по ВПР с позывным "Фидель" пояснил, что сейчас поставлены задачи "оборонять позиции и проводить контратаки".
"В среднем замена личного состава происходит через двое - трое суток, в тоже время пополняем боекомплект и продовольствие" - уточнил он.
Отмечается, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска.
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