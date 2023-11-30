Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки

Гарнизон ВСУ в Авдеевке находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Положение противника напоминает лягушку, которую варят на медленном огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов