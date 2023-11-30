Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 30.11.2023 Украина.ру
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Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 30.11.2023 Украина.ру
Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
Бойцы добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили атаку киевских националистов и заняли позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-30T07:41
2023-11-30T07:41
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе манёвренной обороны заняли опорный пункт противника", - говорится в сообщении.По информации ведомства, передовая группа на бронеавтомобиле выдвинулась в освобождённый район, где заняла позиции, выставила боевое охранение, посты и секреты, подготовила рубеж обороны к бою. Для разведки с воздуха бойцы используют малогабаритные БПЛА.Заместитель командира по ВПР с позывным "Фидель" пояснил, что сейчас поставлены задачи "оборонять позиции и проводить контратаки"."В среднем замена личного состава происходит через двое - трое суток, в тоже время пополняем боекомплект и продовольствие" - уточнил он.Отмечается, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска.
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Новости, Россия, Краснолиманское направление, СВО, ВСУ

Бойцы ЦВО заняли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

07:41 30.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Разведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Бойцы добровольческого батальона ЦВО из Ульяновской области отбили атаку киевских националистов и заняли позиции ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе манёвренной обороны заняли опорный пункт противника", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, передовая группа на бронеавтомобиле выдвинулась в освобождённый район, где заняла позиции, выставила боевое охранение, посты и секреты, подготовила рубеж обороны к бою. Для разведки с воздуха бойцы используют малогабаритные БПЛА.
Заместитель командира по ВПР с позывным "Фидель" пояснил, что сейчас поставлены задачи "оборонять позиции и проводить контратаки".
"В среднем замена личного состава происходит через двое - трое суток, в тоже время пополняем боекомплект и продовольствие" - уточнил он.
Отмечается, что основу подразделения составляют добровольцы из Ульяновска.
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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