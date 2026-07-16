Погиб человек, повреждена гражданская инфраструктура. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РФ - 16.07.2026 Украина.ру
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Погиб человек, повреждена гражданская инфраструктура. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РФ
Погиб человек, повреждена гражданская инфраструктура. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РФ - 16.07.2026 Украина.ру
Погиб человек, повреждена гражданская инфраструктура. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 16 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-16T09:29
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Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что было уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На местах падения обломков работают экстренные службы.Над Тульской областью сбили пять дронов, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Также силы ПВО уничтожили три БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, информировал губернатор Владислав Шапша.Мужчина погиб, еще четверо жителей Ярославской области пострадали из-за атаки украинских БПЛА, им оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего в регионе сбили 19 беспилотников. Силы ПВО уничтожили высокоскоростную цель и восемь БПЛА в Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.Девять вражеских БПЛА сбили в Смоленской области, указал губернатор Василий Анохин.Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в Энгельсе из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Позже прокуратура Саратовской области уточнила, что в Энгельсе есть пострадавшие в результате атаки беспилотников. Их количество не называется.Силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА в Таганроге и пяти районах Ростовской области (Аксайском, Веселовском, Октябрьском (сельском), Шолоховском и Чертковском), информация о пострадавших не поступала, отметил губернатор Юрий Слюсарь.О других событиях - в материале Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, ставропольский край, крым, дональд трамп, сергей собянин, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Ставропольский край, Крым, Дональд Трамп, Сергей Собянин, Украина.ру

Погиб человек, повреждена гражданская инфраструктура. ПВО за ночь сбила почти 400 вражеских дронов над РФ

09:29 16.07.2026 (обновлено: 09:39 16.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 16 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что было уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Над Тульской областью сбили пять дронов, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Также силы ПВО уничтожили три БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, информировал губернатор Владислав Шапша.
Мужчина погиб, еще четверо жителей Ярославской области пострадали из-за атаки украинских БПЛА, им оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего в регионе сбили 19 беспилотников.
Силы ПВО уничтожили высокоскоростную цель и восемь БПЛА в Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
Девять вражеских БПЛА сбили в Смоленской области, указал губернатор Василий Анохин.
Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в Энгельсе из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Позже прокуратура Саратовской области уточнила, что в Энгельсе есть пострадавшие в результате атаки беспилотников. Их количество не называется.
Силы ПВО уничтожили 25 вражеских БПЛА в Таганроге и пяти районах Ростовской области (Аксайском, Веселовском, Октябрьском (сельском), Шолоховском и Чертковском), информация о пострадавших не поступала, отметил губернатор Юрий Слюсарь.
О других событиях - в материале Трамп верит в сделку, Европа готовится к худшему. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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