"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки - 30.11.2023 Украина.ру
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"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки
"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки - 30.11.2023 Украина.ру
"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки
Гарнизон ВСУ в Авдеевке находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Положение противника напоминает лягушку, которую варят на медленном огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-30T06:00
2023-11-30T06:00
новости
авдеевка
днр
бои
наступление
завод
всу
вс рф
боеприпасы
застройка
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Украинская пропаганда утверждает, что Авдеевку атакует российская группировка в 50 тысяч человек. Эти сведения недостоверны, потому что у страха глаза велики. Но тем не менее в 3-4 раза российские силы превосходят силы противника, рассказал эксперт.Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.Это означает, что у ВСУ есть три крупных опорных пункта в Авдеевке: "Коксохим", "Промка" и "Химик". 1/5 из них (если считать шлакоотвал) уже находятся контролем ВС РФ. И положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051596339.html
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новости, авдеевка, днр, бои, наступление, завод, всу, вс рф, боеприпасы, застройка, сво, окружение, оборона
Новости, Авдеевка, ДНР, бои, наступление, завод, ВСУ, ВС РФ, боеприпасы, застройка, СВО, окружение, оборона

"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки

06:00 30.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Гарнизон ВСУ в Авдеевке находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Положение противника напоминает лягушку, которую варят на медленном огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Украинская пропаганда утверждает, что Авдеевку атакует российская группировка в 50 тысяч человек. Эти сведения недостоверны, потому что у страха глаза велики. Но тем не менее в 3-4 раза российские силы превосходят силы противника, рассказал эксперт.
Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.
"Авдеевка – это старый промышленный город. "Промка" расположена на юге. Это возвышенность. На севере расположен Коксохим. Там тоже есть своя высота – шлакоотвал, который мы уже захватили. И между этими двумя промышленными площадями расположены дачные поселки, малоэтажная застройка и микрорайон "Химик", которые прикрывают сам город", - отметил Анпилогов.
Это означает, что у ВСУ есть три крупных опорных пункта в Авдеевке: "Коксохим", "Промка" и "Химик". 1/5 из них (если считать шлакоотвал) уже находятся контролем ВС РФ. И положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 18:15
Геннадий Алехин: Россия заманила ВСУ в западню под Купянском и Авдеевкой, чтобы подготовить удар на СумыСолдаты и офицеры на передовой отмечают, что у нас серьезно сократилось время между передачей информацией и принятием решений. Раньше для разрешения открыть огонь нам требовалось 15-20 минут, а сейчас 5.
 
НовостиАвдеевкаДНРбоинаступлениезаводВСУВС РФбоеприпасызастройкаСВОокружениеоборона
 
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06:00"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки
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