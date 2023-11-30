"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гарнизон ВСУ в Авдеевке находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Положение противника напоминает лягушку, которую варят на медленном огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Украинская пропаганда утверждает, что Авдеевку атакует российская группировка в 50 тысяч человек. Эти сведения недостоверны, потому что у страха глаза велики. Но тем не менее в 3-4 раза российские силы превосходят силы противника, рассказал эксперт.
Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.
"Авдеевка – это старый промышленный город. "Промка" расположена на юге. Это возвышенность. На севере расположен Коксохим. Там тоже есть своя высота – шлакоотвал, который мы уже захватили. И между этими двумя промышленными площадями расположены дачные поселки, малоэтажная застройка и микрорайон "Химик", которые прикрывают сам город", - отметил Анпилогов.
Это означает, что у ВСУ есть три крупных опорных пункта в Авдеевке: "Коксохим", "Промка" и "Химик". 1/5 из них (если считать шлакоотвал) уже находятся контролем ВС РФ. И положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, заключил собеседник издания.
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