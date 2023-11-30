https://ukraina.ru/20231130/1051607271.html

"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки

"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки - 30.11.2023 Украина.ру

"Много раненых, проблемы с едой": эксперт о том, что ВС РФ на самом деле устроили ВСУ в "промке" Авдеевки

Гарнизон ВСУ в Авдеевке находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. Положение противника напоминает лягушку, которую варят на медленном огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-30T06:00

2023-11-30T06:00

2023-11-30T06:00

новости

авдеевка

днр

бои

наступление

завод

всу

вс рф

боеприпасы

застройка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050500005_0:65:3149:1836_1920x0_80_0_0_a4553cdd8e6046c9fb81f58ccd1ebf32.jpg

Украинская пропаганда утверждает, что Авдеевку атакует российская группировка в 50 тысяч человек. Эти сведения недостоверны, потому что у страха глаза велики. Но тем не менее в 3-4 раза российские силы превосходят силы противника, рассказал эксперт.Причем, живая сила ВСУ находится в очень плохом состоянии. Много раненых, есть проблемы с продовольствием и боеприпасами. А это сказывается на моральном состоянии украинских военных, добавил он.Это означает, что у ВСУ есть три крупных опорных пункта в Авдеевке: "Коксохим", "Промка" и "Химик". 1/5 из них (если считать шлакоотвал) уже находятся контролем ВС РФ. И положение гарнизона ВСУ все больше напоминает лягушку, которую медленно варят в большом котле, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051596339.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, бои, наступление, завод, всу, вс рф, боеприпасы, застройка, сво, окружение, оборона