https://ukraina.ru/20231129/1051599696.html

Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове

Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове - 29.11.2023 Украина.ру

Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове

Ирина Волк высказалась в защиту мужчины. Комментарий она опубликовала в своем Телеграм-канале

2023-11-29T17:42

2023-11-29T17:42

2023-11-29T17:42

новости

псков

сво

парковки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101849/26/1018492636_0:186:3076:1916_1920x0_80_0_0_c88b192a44038a395264f419ba6db59d.jpg

Поводом для проверки стал спор с соседями из-за парковочного места. Кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский – участник СВО, был ранен и потерял ногу. По возвращении в Псков у него началась новая спецоперация – заставить соседей соблюдать закон и не парковаться на местах для инвалидов. Мужчине писал в чат дома соседям призывы освобождать место на спецпарковке. Кто-то отзывался, другие нет. Тогда мужчина решил призвать непослушных соседей к соблюдению законов через ГИБДД. После эвакуации машин с парковки в чате дома разразился настоящий скандал. Многие не оценили призыв жить по закону и стали неприятными словами осыпать участника СВО. Ползохновский показал переписку с соседями в СМИ.Она выразила уверенность, что такие люди, как Андрей, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки.

псков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, псков, сво, парковки