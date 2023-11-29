Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове - 29.11.2023 Украина.ру
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Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове
Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове - 29.11.2023 Украина.ру
Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове
Ирина Волк высказалась в защиту мужчины. Комментарий она опубликовала в своем Телеграм-канале
2023-11-29T17:42
2023-11-29T17:42
новости
псков
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Поводом для проверки стал спор с соседями из-за парковочного места. Кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский – участник СВО, был ранен и потерял ногу. По возвращении в Псков у него началась новая спецоперация – заставить соседей соблюдать закон и не парковаться на местах для инвалидов. Мужчине писал в чат дома соседям призывы освобождать место на спецпарковке. Кто-то отзывался, другие нет. Тогда мужчина решил призвать непослушных соседей к соблюдению законов через ГИБДД. После эвакуации машин с парковки в чате дома разразился настоящий скандал. Многие не оценили призыв жить по закону и стали неприятными словами осыпать участника СВО. Ползохновский показал переписку с соседями в СМИ.Она выразила уверенность, что такие люди, как Андрей, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, псков, сво, парковки
Новости, Псков, СВО, парковки

Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове

17:42 29.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОбыск в квартире активиста ФАР Вадима Коровина
Обыск в квартире активиста ФАР Вадима Коровина - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Ирина Волк высказалась в защиту мужчины. Комментарий она опубликовала в своем Телеграм-канале
Поводом для проверки стал спор с соседями из-за парковочного места. Кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский – участник СВО, был ранен и потерял ногу. По возвращении в Псков у него началась новая спецоперация – заставить соседей соблюдать закон и не парковаться на местах для инвалидов.
Мужчине писал в чат дома соседям призывы освобождать место на спецпарковке. Кто-то отзывался, другие нет. Тогда мужчина решил призвать непослушных соседей к соблюдению законов через ГИБДД.
После эвакуации машин с парковки в чате дома разразился настоящий скандал. Многие не оценили призыв жить по закону и стали неприятными словами осыпать участника СВО. Ползохновский показал переписку с соседями в СМИ.

"Руководство УМВД России по Псковской области разбирается с ситуацией, в которую попал кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский. Полицейскими уже установлены все причастные лица. В ближайшее время будет проведена лингвистическая экспертиза их высказываний и решен вопрос о привлечении к ответственности", – заявила официальный представитель МВД России.

Она выразила уверенность, что такие люди, как Андрей, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки.
 
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