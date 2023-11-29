Полиция начала проверку по факту угнетения соседями участника СВО в Пскове
Ирина Волк высказалась в защиту мужчины. Комментарий она опубликовала в своем Телеграм-канале
Поводом для проверки стал спор с соседями из-за парковочного места. Кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский – участник СВО, был ранен и потерял ногу. По возвращении в Псков у него началась новая спецоперация – заставить соседей соблюдать закон и не парковаться на местах для инвалидов.
Мужчине писал в чат дома соседям призывы освобождать место на спецпарковке. Кто-то отзывался, другие нет. Тогда мужчина решил призвать непослушных соседей к соблюдению законов через ГИБДД.
После эвакуации машин с парковки в чате дома разразился настоящий скандал. Многие не оценили призыв жить по закону и стали неприятными словами осыпать участника СВО. Ползохновский показал переписку с соседями в СМИ.
"Руководство УМВД России по Псковской области разбирается с ситуацией, в которую попал кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский. Полицейскими уже установлены все причастные лица. В ближайшее время будет проведена лингвистическая экспертиза их высказываний и решен вопрос о привлечении к ответственности", – заявила официальный представитель МВД России.
Она выразила уверенность, что такие люди, как Андрей, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки.