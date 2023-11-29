Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Как живут иноагенты и релоканты, а также украинские "зирки" без корпоративов и концертов в России

Принципиальную позицию надо уважать. Вот релоканты, иноагенты и украинские звезды, зарабатывавшие в России - теперь туда ни ногой. Да и их не зовут. Но проблема не в том, что они "за Украину". Проблема в том, что большинство из них "за Украину", но вне Украины - в Лондоне, в Израиле, в Латвии. Подальше от войны, поближе к кухне