Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал международного конкурса "Евровидение-2016"
Украинскую певицу Джамалу суд в Москве заочно арестовал по делу о фейках о российской армии, сообщает RT
"Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ", - говорится в сообщении.
МВД РФ 20 ноября объявило Джамалу в розыск по уголовной статье. Артистка ранее не раз называла Крым "оккупированным", а также утверждала, что ВС РФ якобы устроили "резню мирного населения в Буче".
Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.
Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".
7 октября, 15:53Как живут иноагенты и релоканты, а также украинские "зирки" без корпоративов и концертов в РоссииПринципиальную позицию надо уважать. Вот релоканты, иноагенты и украинские звезды, зарабатывавшие в России - теперь туда ни ногой. Да и их не зовут. Но проблема не в том, что они "за Украину". Проблема в том, что большинство из них "за Украину", но вне Украины - в Лондоне, в Израиле, в Латвии. Подальше от войны, поближе к кухне