Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ - 29.11.2023 Украина.ру
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Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ - 29.11.2023 Украина.ру
Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Украинскую певицу Джамалу суд в Москве заочно арестовал по делу о фейках о российской армии, сообщает RT
2023-11-29T16:30
2023-11-29T16:30
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украина
украинская певица
джамала
мвд
розыск
суд
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МВД РФ 20 ноября объявило Джамалу в розыск по уголовной статье. Артистка ранее не раз называла Крым "оккупированным", а также утверждала, что ВС РФ якобы устроили "резню мирного населения в Буче".Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".
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новости, россия, украина, украинская певица, джамала, мвд, розыск, суд
Новости, Россия, Украина, украинская певица, Джамала, МВД, розыск, Суд

Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ

16:30 29.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал международного конкурса "Евровидение-2016"
Финал международного конкурса Евровидение-2016 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинскую певицу Джамалу суд в Москве заочно арестовал по делу о фейках о российской армии, сообщает RT

"Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ", - говорится в сообщении.

МВД РФ 20 ноября объявило Джамалу в розыск по уголовной статье. Артистка ранее не раз называла Крым "оккупированным", а также утверждала, что ВС РФ якобы устроили "резню мирного населения в Буче".
Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.
Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".
Пугачева и Галкин
7 октября, 15:53
Как живут иноагенты и релоканты, а также украинские "зирки" без корпоративов и концертов в РоссииПринципиальную позицию надо уважать. Вот релоканты, иноагенты и украинские звезды, зарабатывавшие в России - теперь туда ни ногой. Да и их не зовут. Но проблема не в том, что они "за Украину". Проблема в том, что большинство из них "за Украину", но вне Украины - в Лондоне, в Израиле, в Латвии. Подальше от войны, поближе к кухне
 
НовостиРоссияУкраинаукраинская певицаДжамалаМВДрозыскСуд
 
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Заголовок открываемого материала
16:36США склоняют Россию к перемирию для того, чтобы вооружить Украину - Деян Мирович
16:30Джамалу заочно арестовали за фейки о ВС РФ
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